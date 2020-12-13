影／萊豬「貿易報復」說引質疑 蘇貞昌：會被認為是歧視
影／萊豬「貿易報復」說引質疑 蘇貞昌：會被認為是歧視
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-13 10:12:43｜update2020-12-13 12:08:56
行政院院長蘇貞昌昨（12）日在接受媒體訪問時表示，若台灣不根據國際科學標準為依據，自己弄一套標準，恐怕將引來「貿易報復」引發外界質疑蘇貞昌是「未談判、先投降」。今（13）天蘇貞昌針對此話題再次強調，全球有101個國家進口萊豬，政府應該要參照別人的標準，而且思考「不會輸他們」，但也不能立完全不同的標準，會被認為是歧視。
蘇貞昌今天接受媒體訪問時表示，在進口萊豬的問題上，政府一直以來都以台灣最大利益作為考量、為人民的食安把關，並依科學證據、國際標準作為依據。蘇貞昌指出，全球有101國家進口含萊克多巴胺的豬肉，政府應思考的是怎麼做不會輸給這些國家，但台灣也不能立一個跟國際社會完全不一樣的標準，這樣恐怕會引來貿易報復，並且被認為是歧視。如此一來，台灣便沒辦法進行自由貿易、與世界來往，所以在開放萊豬的問題上，方方面面都要考慮的很周到，「對台灣最有利、對人民最安全」是政府唯二的原則。