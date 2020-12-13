中天YouTube今破200萬訂閱　直擊解析數據現象

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

中天YouTube今破200萬訂閱　直擊解析數據現象

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-13 10:23:01｜update2020-12-13 11:50:46

▲中天新聞11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
中天新聞台經歷換照失利、向法院提假處分遭駁回後，於11日午夜起正式頻道執照到期，轉往網路發展。根據觀察，中天電視的YouTube頻道訂閱人數至今早為止，已突破200萬訂閱，且在週日早上的新聞直播中，就有逾3.6萬人同步線上觀看，旁邊更有網友留下源源不絕的「祝賀訂閱破200萬」、「中天加油」等語「洗版」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
至11日午夜過後，中天新聞台所屬的52頻道執照正式到期。目前全台64家頻道業者皆已向NCC提出頻道變更申請，其中22家業者提出遞補，有CNN、寰宇新聞台以及FRANCE 24等3種選擇，另也有44家申請空頻。
而再轉往網路發展過後，中天新聞台今日上午宣布，該頻道於今上午8時13分正式突破200萬人點閱。根據觀察，截至今日上午10時左右，中天新聞線上同時觀看人數來到逾3.6萬人，其中直播留言框更是精彩，除了有人留言道賀該頻道訂閱人數破新高外，也有不少人痛罵蔡政府牽制言論自由，其中也有交雜部分簡體中文的留言；而在斗內方面，該頻道的粉絲贊助不手軟，除了不少75元的小額捐款外，也可看到有網友直接捐獻新台幣1500元或10歐元（折合新台幣約341元）。

▲中天電視YouTube頻道於今（13）日上午破200萬人點閱。（圖／翻攝自YouTube）
▲中天電視YouTube頻道於今（13）日上午破200萬人點閱。（圖／翻攝自YouTube）
據記者觀察，中天電視頻道上的「CTI中天新聞24小時HD新聞直播」，於週日早上約9時左右的新聞時段，吸引約3萬多人同時線上收看；反觀其他各家友台的同日、同時段新聞，僅約數百人至7千人正在收看直播，與中天的觀看人數相差逾4倍。
據了解，中天新聞台日前所屬的52頻道，目前正交由NCC與地方政府審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾若是從51台轉至該台，會直接跳往53台，而若是直接輸入52台，則會留在原頻道。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

開開心心去約會但遇到什麼事會讓你覺得最尷尬？

繼續作答
2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀