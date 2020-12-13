中天YouTube今破200萬訂閱 直擊解析數據現象
中天YouTube今破200萬訂閱 直擊解析數據現象
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-13 10:23:01｜update2020-12-13 11:50:46
中天新聞台經歷換照失利、向法院提假處分遭駁回後，於11日午夜起正式頻道執照到期，轉往網路發展。根據觀察，中天電視的YouTube頻道訂閱人數至今早為止，已突破200萬訂閱，且在週日早上的新聞直播中，就有逾3.6萬人同步線上觀看，旁邊更有網友留下源源不絕的「祝賀訂閱破200萬」、「中天加油」等語「洗版」。
至11日午夜過後，中天新聞台所屬的52頻道執照正式到期。目前全台64家頻道業者皆已向NCC提出頻道變更申請，其中22家業者提出遞補，有CNN、寰宇新聞台以及FRANCE 24等3種選擇，另也有44家申請空頻。而再轉往網路發展過後，中天新聞台今日上午宣布，該頻道於今上午8時13分正式突破200萬人點閱。根據觀察，截至今日上午10時左右，中天新聞線上同時觀看人數來到逾3.6萬人，其中直播留言框更是精彩，除了有人留言道賀該頻道訂閱人數破新高外，也有不少人痛罵蔡政府牽制言論自由，其中也有交雜部分簡體中文的留言；而在斗內方面，該頻道的粉絲贊助不手軟，除了不少75元的小額捐款外，也可看到有網友直接捐獻新台幣1500元或10歐元（折合新台幣約341元）。
據記者觀察，中天電視頻道上的「CTI中天新聞24小時HD新聞直播」，於週日早上約9時左右的新聞時段，吸引約3萬多人同時線上收看；反觀其他各家友台的同日、同時段新聞，僅約數百人至7千人正在收看直播，與中天的觀看人數相差逾4倍。據了解，中天新聞台日前所屬的52頻道，目前正交由NCC與地方政府審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾若是從51台轉至該台，會直接跳往53台，而若是直接輸入52台，則會留在原頻道。