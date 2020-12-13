「殺完中天殺網路」 羅智強：蔡英文，你瘋了嗎？
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-12-13 10:33:43
因為國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對中天新聞台換照案一事，最後決議不予換照，中天新聞台也在12日凌晨0點遭到下架。不過歷經中天新聞台換照風波後，NCC的爭議舉動再一樁，今年年中起就開始研擬《網際網路視聽服務管理法草案》，讓NCC也能掌管網路影音與輿論內容，引發社會各界譁然。對此國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強就痛批「蔡英文，妳瘋了嗎？」
羅智強在臉書上表示，「NCC西廠立了斬中天的大功後，已經準備好血滴子對準網路，刻正研擬《網際網路視聽服務管理法草案》，簡稱《網管法》。」羅智強說，「要封喉網路上所有還敢對政府説三道四的人，雖然西廠説得很好聽，説這是『自願登記制』，但實際上，NCC在『一定』條件下，就可以強制要求你登記。例如：你的點撃數、使用者等等超過一定數字，而有收取廣告營利（如YouTube廣告分潤）時，就得強制登記。而這數字是多少，皆由NCC説了算」。羅智強強調，如果你不理，揭露西廠要你揭露的事項，或者未向西廠申報西廠要你申報的資訊的話，最高可以罰你50萬，並得按次連續處罰。「白話的説，就是可以一直罰50萬、50萬、50萬，罰死你。那乖乖登記、揭露、申報就沒事了嗎？」羅智強直言，「依第10條，共有11大項揭露事項，西廠的要求甚至細到字幕必須是正體中文（不可以有簡體字），如果你違反，最高可以罰你100萬，並得按次連續處罰，就是可以一直罰100萬、100萬、100萬，罰死你」。針對網管法草案細節，羅智強也持續揭露，「那你的字幕沒有簡體字就沒事了嗎？還有第13條的帝王水表條款，只要西廠認定你的內容『妨害國家安全』、『妨害公共秩序』、『善良風俗』，西廠的血滴子就會再度射出，限期改正未改正，西廠最高可以罰你100萬，並得按次連續處罰，就是可以一直罰100萬、100萬、100萬，罰到你死。」文末羅智強也直言，「我想説的是，蔡英文，妳夠了沒有？台灣人民和妳有仇嗎？台灣民主妳非要砍的寸草不生妳才甘心？」