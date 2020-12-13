NBA／不明白Irving為何抵制媒體 Nash：我願意和他聊聊
NBA／不明白Irving為何抵制媒體 Nash：我願意和他聊聊
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-13 11:16:32
布魯克林籃網球星Kyrie Irving日前因為拒絕媒體才訪而被罰款2.5萬美元，脫序行徑引起外界熱議，而今天球隊總教練Steve Nash也被問及此事，但他表示自己也不清楚子弟兵為何這麼做，但認為他在訓練營表現得不錯。
「到目前為止，我還沒有和他談過這些，但他在訓練營裡的表現難以置信的好，他一直在一個很高的競技水平。」Nash坦承自己還沒有和Irving針對抵制媒體的這件事進行談論，不過自己非常喜歡執教他。此前Irving也對於被罰款一事在社群網站上進行回應，他表示自己不會和無足輕重的傢伙交談，只會把注意力放在更重要的事上面。
Nash並沒有對這個話題多談，但認為Irving是球隊領袖，如果他想要談談，自己很樂意和他分享自己的觀點，「如果他想要了解我的想法或者想和我討論這些，我很樂意和他進行討論，但我目前和他沒有交流過這些。」而這次的訪問內容也引來球迷的調侃，紛紛表示：「Irving會覺得你的腦袋是方的」、「Irving：『我不需要總教練』」、「和他聊了你也會被抵制」。