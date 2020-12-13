習近平再訂碳中和子目標　稱促進全面綠色轉型

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習近平再訂碳中和子目標　稱促進全面綠色轉型

張淑伶

calendar_today2020-12-13 11:53:15

習近平
▲中國國家主席習近平12日在氣候雄心峰會上透過視訊發言，表示將推動中國發展綠色轉型。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張淑伶上海13日電）中國國家主席習近平12日在氣候雄心峰會上透過視訊發言，對先前提出有關二氧化碳排放和碳中和目標設定更具體的子目標，並稱將推動中國經濟社會發展全面綠色轉型。
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英國、法國與聯合國（UN）共同主辦的「氣候雄心峰會」（Climate Ambition Summit）12日登場，習近平透過視訊發表談話。
今年9月，習近平在聯合國大會上曾表示，在因應氣候變化和綠色低碳轉型上，中國將提高自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現「碳中和」。

昨天他則進一步宣布，到2030年，中國單位國內生產毛額（GDP）二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方公尺，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

習近平在演講中提出建議時表示，各國在氣候治理上應團結一心，中方歡迎各國支持「巴黎協定」。

但他也說，各國應該遵循「共同但有區別的責任」原則，根據國情和能力，最大程度強化行動。同時，已開發國家要切實加大向發展中國家提供資金、技術、能力建設支持。

習近平稱，中國將以新發展理念為引領，在推動高品質發展中促進經濟社會發展全面綠色轉型，腳踏實地落實上述目標，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。
習近平9月在提出「2060年實施碳中和」的目標後，曾遭外界質疑缺乏執行細節。紐約時報當時報導，中國現在的排放量佔世界的28%，而面對經濟放緩，中國應對全球暖化的承諾令人擔憂。綠色和平組織中國機構的政策顧問李碩則認為，碳中和的承諾需要中國經濟「徹底轉型」。（編輯：沈朋達）1091213
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