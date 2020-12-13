蔡英文頻以「國家整體利益」迴避問題 江啟臣：缺乏高度
蔡英文頻以「國家整體利益」迴避問題 江啟臣：缺乏高度
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-12-13 11:32:49
國民黨主席江啟臣今天（13日）在臉書上PO文，抨擊總統蔡英文近日針對相關爭議事件，頻頻以「國家整體利益」作為回應，不正面回應問題。江啟臣強調，蔡總統針對國民黨提案凍結部分國防外交預算，又說請在野黨考量「國家整體利益」；此外江啟臣也表示，網友們在前陣子也發現，蔡總統遇到無法回答的問題就以「時空環境不同」來回應，被網友戲稱「時空環境不同之術」。
江啟臣在臉書上表示，11月22日在秋鬥遊行上，他公開邀請蔡英文總統，與在野黨針對萊豬進口議題進行公開辯論，「3天後，蔡英文在民進黨黨部以蔡主席的身分拒絕辯論，並且說明開放萊豬是為『國家整體利益』。」江啟臣說，「昨日，蔡總統針對本黨提案凍結部分國防外交預算，又說請在野黨考量『國家整體利益』。我發現蔡總統學了新招，叫做『國家整體利益之術』，凡是難以招架的問題就搬出『國家整體利益』來回答，『時空環境不同之術』凹不下去只好換招」。江啟臣也強調，蔡總統提出「國家整體利益」為國防外交預算辯護、為萊豬開放護航，「那我請教蔡總統，若蔡政府的國防外交預算『刪不得、凍不得』，為什麼民進黨的立委也紛紛提案凍結，甚至連署國民黨委員的提案，要求凍結呢？難道民進黨是雙面黨，一面罵在野黨扯後腿，一面又要凍結預算？」江啟臣說，「蔡總統自誇是最會溝通的政府。民意高達七成反對開放萊豬，從8月28日開始，政府與民間溝通，用大把公帑做梗圖、買廣告，3個月過去，民間反對進口萊豬的聲量不減反增，政府溝通失敗」。江啟臣表示，還是要苦口婆心的提醒蔡總統，溝通要「以誠相待」，不要兩套標準，萊豬進口的決策倉促、配套不足，更重要的是溝通不足，需要總統與朝野共同，用公開的形式在全國民眾前說清楚、講明白，具體的形式就是舉辦辯論，誠懇面對國人。「國防外交預算也一樣，朝野立委凍結預算讓政府上緊發條，改善改進。」江啟臣說，「總統作為國防外交的負責人，應該誠實的面對『績效不彰、說明不足』，謙虛檢討，指責立法院的監督，又不明其中民進黨立委提案所在多有，只會讓人民感覺總統狀況外又缺乏高度」。