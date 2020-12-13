愛情事業兩得意！3生肖「跨年有喜」　既不缺錢又有人陪

誰不期望愛情、事業雙豐收呢？歲末年終，還有哪些生肖會贏來好運呢？專寫生肖運勢的搜狐號《每日運勢風水》近日就公布，以下「3生肖」的朋友，跨年期間將會好運連連，不僅能達成自己的目標，賺到很多錢，而且日子也不孤單，總會有人陪，可說是愛情事業兩得意。

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生肖羊

屬羊的人很穩重，他們的財運向來都很好，只是自己沒發覺而已，平時比較謹慎小心的性格，讓他們在生意場上也不敢大展拳腳，其實只要把膽量放開，很多事情都可以越做越好。在今年年底到跨年這段時間，屬羊人總算有了更高的悟性，做起事來非常周全，這段時間他們的收穫很大，提高收入的同時更能遇見貴人，讓自己既能實現事業成功，又能遇見甜蜜愛情，好日子伴隨著自己再也不離開。

▲專寫生肖運勢的搜狐號《每日運勢風水》近日公布，「3生肖」跨年期間將會好運連連，既不缺錢又有人陪！（示意圖／翻攝自Pixabay）

生肖狗

屬狗的人是很難一步登天的人，他們的性格注定了一切都會走比較困難的道路，他們不太喜歡走旁門左道，也不會耍小聰明，在事業場上競爭力會顯得弱一些，但即便如此，他們也能漸漸走向成功，一旦實現目標，就不會登高跌重，大起大落。生肖狗本身也比較能吃苦，他們在今年年底到明年年初這段時間，風生水起，在職場上會有很多好消息，財運悄悄好轉，而貴人運勢也很不錯，賺錢有了新的突破，未來更可創造幸福生活，往後也不會走下坡路，跨年這段時間，既不缺錢又有人陪。

生肖牛

屬牛的人不太擅長表達，但他們做事情卻非常周全，他們在事業場上總能認準自己的方向，也能和真正對自己好的人來往，不會亂交朋友，這樣一來，他們就不至於走錯路。今年年底一直到跨年，屬牛人將會得到貴人的指點和幫助，本來雖然不是特別聰明，但如今茅塞頓開，能有更高的悟性，他們在賺錢方面有突破，職場上也有更好的發展，財運說來就來，幸福的感覺也絲毫不變，跟好姻緣的邂逅也會偶然出現，只要遇見了就不會失去，往後每一天都非常充實，不孤單也不寂寞。（編輯：許苡晴）