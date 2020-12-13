蔡英文規劃明年蓋1.5萬戶社宅 柯文哲秒吐5字再打臉
蔡英文規劃明年蓋1.5萬戶社宅 柯文哲秒吐5字再打臉
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-13 14:18:46
對於房價高漲，行政院除了宣示五大措施外，總統蔡英文日前表示，從明年起，要在全國推動50案1萬5千戶社會住宅，總體目標希望在2024年中央及地方政府共同興建的社會住宅可以達到12萬戶。對此，台北市長柯文哲回應直言「當然不可能。」
蔡英文日前指出，目前危老及都更案，已經從平均每年40件，逐漸翻倍成長，今年的1到10月，創下了965件的好成績。不過，好還要更好，快還要更快。所以接下來，內政部也將對《都市更新條例》提出新的修法草案，要讓危老都更注入新動能，加速危老及都更的推動。蔡英文說明，政府將社會住宅導入綠能、智慧、循環經濟等理念，來提升居住品質。在今年10月，中央和地方共同興建的社會住宅，已經超過4萬戶，預計到今年底，將會超過4萬1,000戶。從明年起，也要在全國推動50案社會住宅，共有1萬5,000戶，這是史上最大規模的社會住宅興建，單單是明年一年預估的量，未來幾年也希望能持續增加社會住宅的供應。我們的總體目標不變，希望在2024年中央及地方政府共同興建的社會住宅可以達到12萬戶。
對此，柯文哲今出席2020台灣驗光師年會，針對蔡英文說要蓋1.5萬戶社宅，柯文哲駁斥「是規劃，不是蓋。」當進一步詢問蔡英文宣示明年蓋1.5萬戶社宅，有可能嗎？柯文哲一聽瞬間打臉稱「當然不可能！」新聞來源為Newtalk 新頭殼