臺中經發局辦「青商市集」　 號召青商加入公有市場

臺中市府經發局為協助青年一圓創業夢，提供青年創新創業優良平台，今在龍井區龍泉市場舉辦「臺中青商市集」，以親子夢幻市集模式登場，吸引手作擴香石、編織小物、金工銀飾及布飾品等攤位參與，風格豐富多元。

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龍泉市場自治會長李貴美期盼青年創意能量，與傳統攤商相互支持，一同為傳統市場帶來嶄新風貌，進而帶來人潮錢潮。

經發局副局長李逸安表示，為活絡傳統市場及青年商機，今年推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，申請資格是民國66年次以下青年，提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施，為讓青商熟悉市場經營型態，特別辦理2場「臺中青商市集」行銷活動，希冀吸引更多青商走入市場，帶動市場新活力，並讓傳統市場永續發展。



▲臺中經發局今天在龍泉市場辦「青商市集」，自治會會長李貴美肯定青商能為傳統市場注入活水。

據了解，這項公有零售市場招商計畫，是因應民眾消費習慣轉變，隨著超商、量販店興起，傳統市場出現式微趨勢，不少市場攤位空缺多，為振興傳統市場新活力，特別推動「青年招商計畫」，希望將青商引入傳統市場，一則提供經營平台，一圓青商創業夢，二則也為傳統市場注入活水。



▲今天在龍泉市場舉辦「青商市集」，經發局副局長李逸安逛市集，對青商創意商品充滿好奇。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.13)

配合招商計畫推動，經發局策畫二場「臺中青商市集」行銷活動，分別在第二市場與龍井龍泉市場舉辦，回響熱烈，參與市集青商近20攤，今天在龍泉市場登場的市集，邀請手作擴香石、編織小物、手作小盆栽、金工銀飾及布飾品等攤位參與，風格豐富多元，吸引附近親子攜手逛市集，享受假日採買樂趣。





李逸安指出，經發局與中央合作，今年投入2億2百萬元預算，進行市場建築與設備修繕改造工程，在109年度素有「菜市場金馬獎」之稱的「經濟部優良市集及樂活名攤評核」中，台中市摘星3891顆，創下全台縣市唯一突破三千顆星的亮眼成績，蟬聯全國第一，所以特別期盼青年能多多利用市場空間與資源，藉由青年創意能量，賦予老市場新生命。





















