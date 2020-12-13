台鐵猴硐路段搶修第10日 林佳龍：明晨5時單線首班通車
台鐵猴硐路段搶修第10日 林佳龍：明晨5時單線首班通車
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-13 12:50:53
台鐵瑞芳至猴硐路段4日發生邊坡坍塌，目前搶修進入第10日。交通部長林佳龍今（13）日上午前往視察後表示，若若搶修工程順暢，最快明晨5時11分就會有首班車自瑞芳站出發；另外，由於西正線在昨日發現邊坡岩盤滑動，因此預估需1個月以上時間才能完成全線通車。
林佳龍今中午視察後於臉書上表示，東正線土方清運已告一段落，總計清運9700立方公尺，今早進行軌道鋪設、整平，電桿架設預計今日中午前陸續到位，台鐵也會持續加強周邊邊坡加固。林佳龍指出，部分因坍方而受困於東部的列車，預計今日將空車回送西部，並藉此檢視軌道，預估明日上午第一班從瑞芳開往猴硐列車就可以通行；為確保路線的安全，台鐵也會24小時監測，架設全測站即時偵測搭配專人巡檢，確保周邊邊坡安全。
根據台鐵時刻表，搶通後首班列車為區間車4704車次，預計明晨4時57分自八堵站出發，表定時間5時10分到達瑞芳站，並於5時17分抵猴硐站。至於何時才能雙向通車，林佳龍說，西正線在昨天發現邊坡岩盤滑動，與相關專業單位研商調整搶修工法，預估需1個月以上的時間完成全線通車目標，目前先以東正線單線雙向通車。