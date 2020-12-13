名家論壇》黎榮章／中天案爭議　藍綠只有交火沒有交集

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究竟藍綠雙方如何看待NCC不予換照決議？QuickseeK快析輿情資料庫利用類聚分析歸納出，親藍粉專方面，有46%的討論內容都劍指執政黨，認為政治黑手介入NCC，同時有36%的討論將戰場拉到言論自由層次，認為不予換照決議是「關藍不關綠」、民進黨當年爭取言論自由的過往如今看來變成笑話，總體而言，政治介入與言論自由2項占親藍粉專8成以上討論量；至於綠營粉專方面，有45%的內容重申NCC不予換照決議理由，即中天內控失靈、違規嚴重，並翻出過去中天種種報導，強調是中天嚴重違規在先，不予換照僅是「剛好而已」，同時不少比例的內容，是在批黃國昌收割關中天的整個成果，以及搬出韓國瑜、馬英九等人來數落一頓，利用中天案藉機攻擊政治對手。
交叉比對藍綠雙方的論述內容：藍營質疑NCC獨立專業性，綠營並未提出辯駁，而是一再強調中天內控及違規問題，看下來縱使雙方叫得震天價響，但充其量也只有交火、沒有交集。觀察網路整體對藍綠雙方論述的評價，可發現輿情評價可說是半斤八兩，網路好感度（P/N值）都在0.2以下，可見在缺乏理性、有交集的辯論下，民眾甚難接受一方說詞。針對本案最大疑點：NCC究竟獨不獨立？總統蔡英文日前表示，NCC是獨立機關，從頭到尾的回應僅有「我們不會介入」，執政黨從中央到地方，乃至於到外圍的網路支持者，從上到下都不見具體回覆。
新近公布的民調顯示，68.4%民眾不相信NCC是不受政治力量干預的「獨立機關」；TPOC台灣議題研究中心也公布網路輿情，有關NCC的討論負面聲量達36%。綠營一再重申的中天「內部失靈、違規嚴重」，是否真的達到「不予換照」的必要？而針對NCC有無政治介入，外界各種陰謀論滿天飛，也不容蔡英文總統，拿尊重NCC的獨立判斷的漂亮辭藻輕鬆帶過。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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