名家論壇》黎榮章／中天案爭議　藍綠只有交火沒有交集

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名家論壇》黎榮章／中天案爭議　藍綠只有交火沒有交集

文/黎榮章

calendar_today2020-12-13 12:55:58｜update2020-12-13 12:56:07

▲中天新聞12月11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞12月11日午夜正式退出52頻道，旺旺中時集團董事長蔡衍明當天出席中天活動，舉起雙手向電視台員工大聲疾呼。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
中天終於如預期熄燈了。爭議多時的中天換照爭議，在11月18日做出結論，NCC當天在委員會議中以7比0的壓倒性比數通過不換照決議。NCC不予中天續照，引發在野黨強烈反彈聲量，而據QuickseeK快析輿情資料庫監測，臉書親藍、親綠粉專針對中天案的討論，從11月18日到24日這7天之內，親藍粉專有289則相關貼文，親綠粉專則有121則相關貼文，顯然不僅朝野政黨對此議題戰火不斷，外圍黨務系統更是打得火熱、堪稱是繼萊豬進口後，又一樁引起社會反彈的爭議事件。
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QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，自NCC作出不予換照決議後，臉書親藍粉專一周內共發了近300則貼文，其中包括知名臉書粉專「比特王」，控訴政府是要施壓旺中集團，讓董事長蔡衍明讓出股票。知名韓粉「杏仁哥」也貼文暗示這個結果是執政黨主觀意見下做出的決定。而對比親藍粉專劍指執政黨、認為政治黑手介入NCC，親綠粉專則多肯定NCC決定是「台灣民主的一大步」，並高喊中天違規嚴重、一再利用假新聞荒謬造神，且散佈大量中共外宣資訊等。整體而言，親綠粉專疾言厲色地指控中天，獲得的迴響較好，貼文互動表現高出親藍粉專1倍。
▲中天案：親藍、親綠臉書粉專數據表現（圖／QuickseeK提供）
▲中天案：親藍、親綠臉書粉專　數據表現（圖／QuickseeK提供）
究竟藍綠雙方如何看待NCC不予換照決議？QuickseeK快析輿情資料庫利用類聚分析歸納出，親藍粉專方面，有46%的討論內容都劍指執政黨，認為政治黑手介入NCC，同時有36%的討論將戰場拉到言論自由層次，認為不予換照決議是「關藍不關綠」、民進黨當年爭取言論自由的過往如今看來變成笑話，總體而言，政治介入與言論自由2項占親藍粉專8成以上討論量；至於綠營粉專方面，有45%的內容重申NCC不予換照決議理由，即中天內控失靈、違規嚴重，並翻出過去中天種種報導，強調是中天嚴重違規在先，不予換照僅是「剛好而已」，同時不少比例的內容，是在批黃國昌收割關中天的整個成果，以及搬出韓國瑜、馬英九等人來數落一頓，利用中天案藉機攻擊政治對手。

▲中天案：親藍、親綠臉書粉專　話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲中天案：親藍、親綠臉書粉專　話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
交叉比對藍綠雙方的論述內容：藍營質疑NCC獨立專業性，綠營並未提出辯駁，而是一再強調中天內控及違規問題，看下來縱使雙方叫得震天價響，但充其量也只有交火、沒有交集。觀察網路整體對藍綠雙方論述的評價，可發現輿情評價可說是半斤八兩，網路好感度（P/N值）都在0.2以下，可見在缺乏理性、有交集的辯論下，民眾甚難接受一方說詞。針對本案最大疑點：NCC究竟獨不獨立？總統蔡英文日前表示，NCC是獨立機關，從頭到尾的回應僅有「我們不會介入」，執政黨從中央到地方，乃至於到外圍的網路支持者，從上到下都不見具體回覆。

▲中天案：親藍、親綠粉專論述內容　綠路正負聲量（圖／QuickseeK提供）
▲中天案：親藍、親綠粉專論述內容　綠路正負聲量（圖／QuickseeK提供）
新近公布的民調顯示，68.4%民眾不相信NCC是不受政治力量干預的「獨立機關」；TPOC台灣議題研究中心也公布網路輿情，有關NCC的討論負面聲量達36%。綠營一再重申的中天「內部失靈、違規嚴重」，是否真的達到「不予換照」的必要？而針對NCC有無政治介入，外界各種陰謀論滿天飛，也不容蔡英文總統，拿尊重NCC的獨立判斷的漂亮辭藻輕鬆帶過。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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