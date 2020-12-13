提早布局2022選戰？江啟臣：當然

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而被問到是未來參選高雄市長的人選之一，李哲華強調「我不會是來參選和大家卡位的」，如果是為了要參選才來做市黨部主委，大概就沒有辦法做好提升支持者信心、改造民眾對國民黨形象的這些工作，所以地方的大家可以認同他，所以大家不用去懷疑，當然有些人會有某種的期待或揣測，但是這種事情應該是不會發生。
對於高雄黨部主委李哲華打算把高雄黨部一樓做成開放空間，提供給青農或小農，二樓給年輕人做分享空間，國民黨主席江啟臣表示，這部分都尊重地方黨部，擔任黨主席以後一直認為國民黨除了國際化，還必須在地化，在地化講白一點就是「接地氣」，不論是選民結構，甚至黨員結構等，都要去做一些調整，那每個縣市都不一樣，2020選戰重點還是在能夠挑出民眾認可，大部分民眾願意支持的對象來做候選人。
前立法院長王金平則對2022佈局有信心，王金平表示，國民黨每個縣市執政都非常有成果，大家都誇獎，所以民調也贏很多，被問到高雄時，王金平則說「高雄誰要選我不知道」，至於未來國民黨參選高雄市長的人選，地方人士還是中央空降人馬比較好？王金平認為不能一概而論用二分法，「這要看情形」，當被問到國民黨在江啟臣主席領導之下如何？王金平則說：｢越來越好啊，越來越進入狀況，是反對黨又在立法院，不論是在黨中央或是國會，應該都漸漸進入狀況，當反對黨越來越有模有樣，做得不錯」。