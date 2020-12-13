提早布局2022選戰？江啟臣：當然

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提早布局2022選戰？江啟臣：當然

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-13 13:28:41

國民黨主席江啟臣說，任何一個政黨都會提早佈局選戰，國民黨也不例外。（圖／記者鄭婷襄）
▲國民黨主席江啟臣說，任何一個政黨都會提早佈局選戰，國民黨也不例外。（圖／記者鄭婷襄攝影）
國民黨主席江啟臣今（13）日參加國民黨黨慶高雄場活動，被問到是否提前布局2022年選戰，江啟臣說，當然任何一個政黨都會提早佈局，國民黨也不例外，兼任高雄市黨部主委的組發會主委李哲華則認為，黨內部自己要團結，把支持度提升到原有的水位是現階段要做的。
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李哲華表示，國民黨在高雄市經歷了今年的挫敗，現在的支持水位、支持者信心都還沒有回復，這時候說要去找高雄市長人選，或者去拜託人家參選，事實上是緣木求魚，這時候表態要選高雄市長，大概是前一天晚上睡不好，失眠腦筋不大清楚，不然就是別有其他目的，或許不是國民黨最適合參選高雄市長的人選，現在國民黨要做的就是自立自強，先提升到原有的支持水位，再找到適合的人選，找到很好的一隻母雞，帶領大家一起打選戰，黨又有空間又提供給年輕的參選人能參選，就可以加速國民黨的接班、世代交替，才能走入正向的循環，一步一步讓國民黨的形象在高雄重新做一個改造。
▲被問到是未來參選高雄市長的人選之一，兼任高雄市黨部主委的組發會主委李哲華強調「我不會是來參選和大家卡位的」。（圖／記者鄭婷襄）
▲被問到是未來參選高雄市長的人選之一，兼任高雄市黨部主委的組發會主委李哲華強調「我不會是來參選和大家卡位的」。（圖／記者鄭婷襄攝影）
而被問到是未來參選高雄市長的人選之一，李哲華強調「我不會是來參選和大家卡位的」，如果是為了要參選才來做市黨部主委，大概就沒有辦法做好提升支持者信心、改造民眾對國民黨形象的這些工作，所以地方的大家可以認同他，所以大家不用去懷疑，當然有些人會有某種的期待或揣測，但是這種事情應該是不會發生。

對於高雄黨部主委李哲華打算把高雄黨部一樓做成開放空間，提供給青農或小農，二樓給年輕人做分享空間，國民黨主席江啟臣表示，這部分都尊重地方黨部，擔任黨主席以後一直認為國民黨除了國際化，還必須在地化，在地化講白一點就是「接地氣」，不論是選民結構，甚至黨員結構等，都要去做一些調整，那每個縣市都不一樣，2020選戰重點還是在能夠挑出民眾認可，大部分民眾願意支持的對象來做候選人。
▲前立法院長王金平對國民黨2022選戰佈局有信心。（圖／記者鄭婷襄）
▲前立法院長王金平對國民黨2022選戰佈局有信心。（圖／記者鄭婷襄攝影）
前立法院長王金平則對2022佈局有信心，王金平表示，國民黨每個縣市執政都非常有成果，大家都誇獎，所以民調也贏很多，被問到高雄時，王金平則說「高雄誰要選我不知道」，至於未來國民黨參選高雄市長的人選，地方人士還是中央空降人馬比較好？王金平認為不能一概而論用二分法，「這要看情形」，當被問到國民黨在江啟臣主席領導之下如何？王金平則說：｢越來越好啊，越來越進入狀況，是反對黨又在立法院，不論是在黨中央或是國會，應該都漸漸進入狀況，當反對黨越來越有模有樣，做得不錯」。
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