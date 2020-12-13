視協員成另一雙眼　視障青年人生「再現光明」

大學剛畢業的立明，因為先天性視網膜色素病變，大一時雙眼全盲，彷如墜入黑暗世界，但他不向命運低頭，今年通過身心障礙特考，分發至台中市豐原國中擔任幹事，幸有勞工局安排視力協助員協助，立明排除職場障礙，全力發揮潛能，成為豐原國中第一位視障DJ，人生重現光明。

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立明現年23歲，在小學時獲知自己罹患色素性視網膜失養症，終有一天，視力會完全退化變成全盲後，個性獨立不認輸的他，就謹慎規劃人生每一步路。立明說，不想讓媽媽更辛苦，他在視力全盲前，除了認真學業，更加快腳步學習一切技能，包括按摩、盲用電腦和點字等，深謀遠慮的為日後能自立更生做好準備。

也許早有心理準備，考上彰師大特教系那年，立明雙眼全盲，行動全靠白手杖輔助。立明沒有怨天尤人，積極準備身障特考，為爭取一份穩定工作努力，立明今年大學畢業，同時通過身心障礙特考，9月分發至豐原國中擔任幹事，負責學務處行政業務，人生第一份工作，立明感謝有勞工局及伙伴協力營造友善職場，讓他不至寸步難行。



▲視障青年立明人生第一份工作，因為有伙伴友善扶持，職場路走得很順遂。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.13) 勞工局長吳威志表示，為協助身障者排除職場障礙，勞工局提供的職務再設計服務，全依身障者需求量身規劃；以立明為例，上任前先協助他接受定向行動訓練，從上、下班搭公車路線到職場環境認識給予訓練，立明學習能力強，不多時就能準確掌控方位，不用他人引導，即使送公文需要辦公區走透透，他也能行動自如。





上任後，為了讓立明得心應手工作，再提供點字觸摸顯示器、安裝語音報讀軟體等輔具，只是，立明主責學生事務，包括學生請假單、獎懲單及班級整潔秩序評分表等電腦建檔作業，都得「眼見為憑」方能鍵入，立明全盲，需要一雙眼睛幫他審閱報讀，勞工局及時安排視力協助員陪伴服務，給予立明突破性的職場協助。



▲視障青年立明人生第一份工作，幸有勞工局啟動職務再設計協助排除職場障礙，終能穩定就業。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.13)

視協員代替立明眼睛，每天到校幫忙2-3小時，這項人力協助幫了立明大忙，助他順利執行份內業務，立明難過的說，如果眼睛看得到，這些業務對他來說是游刃有餘，但視障是事實，他感謝同事友善相待，尤其視協員不在時，「芳鄰」美香姐都會主動伸援手，長官也會擅用他的專長，為他開發適合工作，包括當DJ宣導校務事項、會議聽打做記錄及各局處送公文等。





3個多月來，立明儘管身兼多職很忙碌，卻讓他有機會發揮職場效能，為年底實務績效考核加分，立明說，他有信心能爭取轉正成為公務員，人生彷如又重現光明了。









