疫情再起 賴清德：疫苗國際採購、國內研發雙軌並行
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-13 13:26:13
副總統賴清德今（13）日出席2020北醫大60週年慶「國際醫療高峰論壇」時表示，台灣醫療水準相當好，有條件發展精準醫療及科技防疫。談到新冠肺炎疫苗，賴清德也強調，政府會繼續努力，透過國際採購跟國內研發雙軌的方式，守護國人的健康。
賴清德今日出席「國際醫療高峰論壇」致詞時表示，台灣的醫療水準相當好，且有完整的健保制度、龐大的健保資料庫，以及數個國際級的人體生物資料庫。另外對基因、腸內菌、病毒或癌症的各種檢驗科技也非常頂尖，加上台灣的ICT產業也非常強，在工業4.0的時代，不論是人工智慧、互聯網，或者是雲端運算、大數據分析，AR、VR的臨床應用，相信未來一定可以達到精準醫學的目標。談到新冠肺炎疫苗部分，賴清德表示，第一，採取國際採購跟國內研發並行的方式。第二，採購一體適用於國際跟國內疫苗廠。第三，政府傾全力幫助國內的4家疫苗公司。在衛生福利部陳時中部長的領導下，提供研發經費、協助蒐集案例，每週與疫苗公司進行滾動式審查，提供行政程序上面的方便。中央研究院、國家衛生研究院也傾全力協助疫苗廠，進行動物實驗、臨床試驗等。只要台灣的疫苗廠在研發的過程中，需要政府協助的，政府一定會大力幫忙，希望透過國際採購跟國內研發雙軌的方式，守護國人的健康。