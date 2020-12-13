男主角致詞「哭到不行」！《醉好的時光》橫掃歐洲電影獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
導演凡提柏格在獲得「最佳影片」致詞時表示：「我的女兒在拍片期間意外離世，她很喜愛這部電影，原本還要演出一個角色。這部片在她的學校取景、在她的教室拍攝，多數她的同學也都有參與演出。對我來說，面對她離世的方式，就是為了她繼續把這部電影完成。我由衷感謝歐洲影藝學院會員們的投票支持，獲得這個獎便是對我女兒最大的懷念。」
而邁茲米克森在領獎致詞時，也想到導演因車禍不幸去世的女兒，不禁在鏡頭前大飆淚說：「她的光芒在這部電影的每一個畫面裡，獻給艾達凡提柏格。」如此溫暖的致詞，足見他與導演的深厚交情。
2020歐洲電影獎主要得獎名單：
最佳影片：醉好的時光（Another Round）
最佳導演：湯瑪斯凡提柏格 / 醉好的時光
最佳男主角：邁茲米克森 / 醉好的時光
最佳女主角：寶拉貝爾 / 水漾的女人
最佳編劇：湯瑪斯凡提柏格 & 托比亞斯林道赫姆 / 醉好的時光
最佳紀錄片：烈火追擊（Collective）
最佳首部電影：寂寞喧嘩（Sole）
最佳喜劇片：抓狂演訓班（The Big Hit）
最佳動畫片：Josep
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！