男主角致詞「哭到不行」！《醉好的時光》橫掃歐洲電影獎

「第33屆歐洲電影獎」得獎名單出爐，丹麥電影

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《醉好的時光》是大導演湯瑪斯凡提柏格，與曾經演過「人魔漢尼拔」的性格男星邁茲米克森，一起攜手合作的作品。

▲《醉好的時光》代表丹麥角逐奧斯卡「最佳國際影片」。（圖／好威映象）

導演凡提柏格在獲得「最佳影片」致詞時表示：「

▲邁茲米克森（中）進入導演女兒學校拍攝。（圖／好威映象）

而邁茲米克森在領獎致詞時，也想到導演因車禍不幸去世的女兒，不禁在鏡頭前大飆淚說：「她的光芒在這部

2020歐洲電影獎主要得獎名單：

最佳影片：醉好的時光（Another Round）

最佳導演：湯瑪斯凡提柏格 / 醉好的時光

最佳男主角：邁茲米克森 / 醉好的時光

最佳女主角：寶拉貝爾 / 水漾的女人

最佳編劇：湯瑪斯凡提柏格 & 托比亞斯林道赫姆 / 醉好的時光

最佳紀錄片：烈火追擊（Collective）

最佳首部電影：寂寞喧嘩（Sole）

最佳喜劇片：抓狂演訓班（The Big Hit）

最佳動畫片：Josep