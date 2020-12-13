男主角致詞「哭到不行」！《醉好的時光》橫掃歐洲電影獎

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男主角致詞「哭到不行」！《醉好的時光》橫掃歐洲電影獎

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-12-13 14:16:38

▲《醉好的時光》男主角邁茲米克森大飆淚。（圖／翻攝歐洲電影獎YT）
▲《醉好的時光》男主角邁茲米克森大飆淚。（圖／翻攝歐洲電影獎YT）
「第33屆歐洲電影獎」得獎名單出爐，丹麥電影《醉好的時光》，入圍4項勇奪4項，以百分百得獎率風光橫掃，共奪下最佳影片、最佳導演、最佳男主角以及最佳劇本，成為本屆電影獎「醉」大贏家，而該片男主角在致詞時，因為想到導演的女兒，不禁淚灑鏡頭前！
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《醉好的時光》是大導演湯瑪斯凡提柏格，與曾經演過「人魔漢尼拔」的性格男星邁茲米克森，一起攜手合作的作品。該片目前確定代表丹麥角逐奧斯卡「最佳國際影片」，原本就已經頗受看好，如今又有歐洲電影獎的加持，呼聲更是水漲船高。
▲《醉好的時光》代表丹麥角逐奧斯卡「最佳國際影片」。（圖／好威映象）
▲《醉好的時光》代表丹麥角逐奧斯卡「最佳國際影片」。（圖／好威映象）
導演凡提柏格在獲得「最佳影片」致詞時表示：「我的女兒在拍片期間意外離世，她很喜愛這部電影，原本還要演出一個角色。這部片在她的學校取景、在她的教室拍攝，多數她的同學也都有參與演出。對我來說，面對她離世的方式，就是為了她繼續把這部電影完成。我由衷感謝歐洲影藝學院會員們的投票支持，獲得這個獎便是對我女兒最大的懷念。」

▲邁茲米克森（中）進入導演女兒學校拍攝。（圖／好威映象）
▲邁茲米克森（中）進入導演女兒學校拍攝。（圖／好威映象）
而邁茲米克森在領獎致詞時，也想到導演因車禍不幸去世的女兒，不禁在鏡頭前大飆淚說：「她的光芒在這部電影的每一個畫面裡，獻給艾達凡提柏格。」如此溫暖的致詞，足見他與導演的深厚交情。

2020歐洲電影獎主要得獎名單：

最佳影片：醉好的時光（Another Round）
最佳導演：湯瑪斯凡提柏格 / 醉好的時光
最佳男主角：邁茲米克森 / 醉好的時光
最佳女主角：寶拉貝爾 / 水漾的女人
最佳編劇：湯瑪斯凡提柏格 & 托比亞斯林道赫姆 / 醉好的時光
最佳紀錄片：烈火追擊（Collective）
最佳首部電影：寂寞喧嘩（Sole）
最佳喜劇片：抓狂演訓班（The Big Hit）
最佳動畫片：Josep
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