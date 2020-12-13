快訊／新增3例境外移入病例！2女1男自印尼入境確診

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布，國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，皆自印尼入境。

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指揮中心表示，案735為印尼籍20多歲男性，今(2020)年11月24日來台工作(擔任船員)，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀；12月9日檢疫期滿後，搭乘專車至其他處所自主健康管理，12月10日由公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值30)。衛生單位已匡列個案接觸者共6人，因有適當防護，列為自主健康管理。

指揮中心指出，案736為印尼籍20多歲女性移工，11月28日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境時無症狀，12月4日進行入境一週採檢為陰性，12月10日曾出現腹脹、嘔吐症狀，12月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值27)。由於個案可傳染期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心表示，案737為印尼籍30多歲女性移工，11月25日來台工作，11月23日曾於當地檢驗陰性，但入境時未檢附報告，入境迄今無症狀。11月28日及12月8日於集中檢疫所兩次採檢陰性，12月10日檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診(Ct值36)。衛生單位已初步匡列接觸者9人，其中2人列居家隔離，7人列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計115,167例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含113,304例排除)，其中736例確診，分別為644例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、606人解除隔離、123人住院隔離中。