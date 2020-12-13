高雄國民黨慶126年烤肉反萊豬　韓國瑜人沒到禮到

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針對萊豬辯論，總統蔡英文希望國民黨主席江啟臣做好立委職責，江啟臣則認為這樣發言有失總統高度，當年蔡總統還是蔡主席時曾邀請馬英九前總統辯論，馬前總統沒有任何一句反對，馬上同意，說到扮演好立委腳色，自己也已經質詢過行政院長蘇貞昌，但三十分鐘質詢，蘇院長很多事情都是一問三不知，連從何時開始政府談論開放萊豬也交代不清楚，所以國民黨要求蔡總統親自與在野黨領袖辯論很合理。
對於蔡總統擔憂凍結或刪除潛艦預算會影響國家安全，江啟臣認為，蔡總統過去也是蔡立委，應該很清楚立法委員的職責就是替人民看緊荷包，很多提案是朝野立委共同連署的凍結案，怎麼會國民黨提案就窮盡所有力量來抹黑、攻擊？民進黨的提案就是好棒棒，這就是再一次的雙重標準，如果這些預算不能凍、也不能刪，為什麼民進黨立委就可以？還拿國家整體利益來攻擊野黨？
高雄黨部慶慶黨慶活動是否有邀請前高雄黨部主委韓國瑜來？兼任高雄市黨部主委的組發會主委李哲華表示，韓國瑜除了是前高雄市黨部主委也是前高雄市市長，是國民黨很重要的資產、忠貞的黨員，當然要親自到雲林去邀請。
李哲華說，那天兩個人一起吃了魯肉飯、虱目魚湯等很多雲林的小吃，也交換意見聊了很久，兩人也談了很多種枸杞、種一些農產品的事情，但他怕來了媒體又會失焦，會認為他有其他的下一步，也擔心帶來困擾，所以並沒有到到場，但也捐了摸彩品，跟黨員一起同樂。
而被問到國民黨在高雄反萊豬的力道似乎比較弱，李哲華指出，反萊豬的主要戰場還是在立法院，但反萊豬的運動是長期性的，所以國民黨自1月1日起，就要開始進行反萊豬公投的連署，高雄市黨部也好、組發會也好，會規劃在包括各縣市的議員選區，或人潮集中的地方要配置有連署站，之前就已經進行工作分配，會讓民眾感受到國民黨反對萊豬進口政策的態度。