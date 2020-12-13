高雄國民黨慶126年烤肉反萊豬　韓國瑜人沒到禮到

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高雄國民黨慶126年烤肉反萊豬　韓國瑜人沒到禮到

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-13 14:25:32

國民黨高雄市黨部今（13）日上午舉辦126年黨慶活動，主席江啟臣、前立法院長王金平等人和資深黨員一起切蛋糕，慶祝國民黨生日。（圖／記者鄭婷襄）
▲國民黨高雄市黨部今（13）日上午舉辦126年黨慶活動，主席江啟臣、前立法院長王金平等人和資深黨員一起切蛋糕，慶祝國民黨生日。（圖／記者鄭婷襄攝影）
國民黨高雄市黨部今（13）日上午舉辦126年黨慶活動，現場有126組黨員一同烤肉，表達國民黨反對萊豬進口的訴求，包括主席江啟臣、王金平、立委吳怡玎、曾銘宗，以及周錫瑋、張顯耀等人，及前黨部主委莊啟旺及數位議員都到場同慶，曾任高雄黨部主委的韓國瑜則是人沒到禮到。
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國民黨主席江啟臣表示，烤肉的原因應該是跟一月一號萊豬就要開放進口有關，二零二零年對全世界來說都是很特別，而且困難的一年，對國民黨也是，不敢說是國民黨最困難的時候，但的確是過去幾年以來相對困難的時刻，感謝黨員不離不棄，年初雖然遭遇敗選，但國民黨繼續秉持孫中山創黨的理念，還有一貫以來內含的DNA，就是不怕困難、不怕挫折的韌性，相信繼續以民為本，跟人民站在一起，支持者一定會再回來，尤其當面對一個這麼鴨霸、這麼蠻橫、這麼多數暴力的執政黨的時候，國民黨的責任更加的重大。
▲國民黨高雄市黨部今（13）日上午舉辦126年黨慶活動，活動正式開始前全場一起唱國歌。（圖／記者鄭婷襄）
▲國民黨高雄市黨部今（13）日上午舉辦126年黨慶活動，活動正式開始前全場一起唱國歌。（圖／記者鄭婷襄攝影）
針對萊豬辯論，總統蔡英文希望國民黨主席江啟臣做好立委職責，江啟臣則認為這樣發言有失總統高度，當年蔡總統還是蔡主席時曾邀請馬英九前總統辯論，馬前總統沒有任何一句反對，馬上同意，說到扮演好立委腳色，自己也已經質詢過行政院長蘇貞昌，但三十分鐘質詢，蘇院長很多事情都是一問三不知，連從何時開始政府談論開放萊豬也交代不清楚，所以國民黨要求蔡總統親自與在野黨領袖辯論很合理。

對於蔡總統擔憂凍結或刪除潛艦預算會影響國家安全，江啟臣認為，蔡總統過去也是蔡立委，應該很清楚立法委員的職責就是替人民看緊荷包，很多提案是朝野立委共同連署的凍結案，怎麼會國民黨提案就窮盡所有力量來抹黑、攻擊？民進黨的提案就是好棒棒，這就是再一次的雙重標準，如果這些預算不能凍、也不能刪，為什麼民進黨立委就可以？還拿國家整體利益來攻擊野黨？

▲韓國瑜人沒到禮到。（圖／記者鄭婷襄）
▲韓國瑜人沒到禮到。（圖／記者鄭婷襄）
高雄黨部慶慶黨慶活動是否有邀請前高雄黨部主委韓國瑜來？兼任高雄市黨部主委的組發會主委李哲華表示，韓國瑜除了是前高雄市黨部主委也是前高雄市市長，是國民黨很重要的資產、忠貞的黨員，當然要親自到雲林去邀請。

李哲華說，那天兩個人一起吃了魯肉飯、虱目魚湯等很多雲林的小吃，也交換意見聊了很久，兩人也談了很多種枸杞、種一些農產品的事情，但他怕來了媒體又會失焦，會認為他有其他的下一步，也擔心帶來困擾，所以並沒有到到場，但也捐了摸彩品，跟黨員一起同樂。
而被問到國民黨在高雄反萊豬的力道似乎比較弱，李哲華指出，反萊豬的主要戰場還是在立法院，但反萊豬的運動是長期性的，所以國民黨自1月1日起，就要開始進行反萊豬公投的連署，高雄市黨部也好、組發會也好，會規劃在包括各縣市的議員選區，或人潮集中的地方要配置有連署站，之前就已經進行工作分配，會讓民眾感受到國民黨反對萊豬進口政策的態度。
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