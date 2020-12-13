SJ東海「挽留希澈退團」　2人大吵掐脖踹腳！

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SJ出道15年，成員免不了摩擦，東海爆料和希澈吵架的故事，兩人甚至大打出手，他透露以前希澈想當演員，曾認真考慮退團，但當時團體正處於關鍵時刻，東海認為大家要齊心努力，兩人因此吵架，東海說：「當時希澈先出拳打人，我用腳回踹，希澈再掐住我的脖子。」希澈接著回：「沒想到我掐住他，輪到我出手時，東海竟然哭了起來，還說『我真的把哥當成親哥』，使出悲情招數。」兩人趁機把話說開、握手言和，和好後隨即拍照紀念，戲劇化的發展讓現場一陣爆笑。
始源和厲旭也曾大吵過，因為厲旭不喜歡親密接觸，但始源經常會有肢體碰觸的小動作，尤其喜歡在演唱會或活動上和成員擊掌，有次厲旭突然反應很大，讓始源也不滿、對厲旭撂話：「你真的有自信不見我嗎？」厲旭也提高音調大喊：「有自信！」導致有段時間兩人私下都沒見面、冷戰數月。大夥也笑兩人竟然曾為小事鬧翻，主持人姜鎬童忍不住讚嘆：「你們這樣子還能過15周年，哇！」
成員也回憶起剛出道時，始源說：「一開始我們是限定組合，本來是等活動一、兩個月，看反應再做去留決定，可能是因為這點，當初大家都非常的努力，也才有走到現在的SUPER JUNIOR。」《認識的哥哥》每周日在friDay影音播出。