防印尼移工檢驗造假入境 莊人祥：規劃當地駐館認證機構
防印尼移工檢驗造假入境 莊人祥：規劃當地駐館認證機構
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-13 14:30:48｜update2020-12-13 14:42:00
由於國內針對印尼移工的需求升高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）透露，研擬將再度開放印尼移工入境。對此，指揮中心發言人莊人祥同日稍晚回應，會在近日進行開會討論，可能下禮拜三（16日）會對外說明；另針對外界擔憂印尼移工持假核酸檢驗入境，將研擬由我國駐外館尋找具認證的實驗室來進行檢驗。
指揮中心宣布，今日再新增3例境外移入病例，皆為自印尼入境的移工。對於近期印尼移工雖持陰性證明入境，卻在檢疫期間採檢確診，莊人祥解釋，此種情況除了是偽造檢驗之外，首先的可能性就是病患入境前仍在潛伏期，因此檢驗不出病毒，其中今日新增的案736就屬於此例，她在入境前3日與入境後12月4日的專案採檢中，都屬於陰性反應，但在10日才出現症狀，11日檢疫期滿採檢確診。莊人祥補充，另一種情況是屬於早期感染，這種病患的Ct值都超過30，在實驗室檢驗中會呈現時陰時陽的「偽陽性」狀況，其中今日新增的案737就屬於這類情況。
而針對檢驗可能偽造的情況，莊人祥表示，目前會由我國駐印尼當地駐外館協助，尋找具有認證的實驗室，來當做印尼移工的檢驗機構。
另外，對於陳時中今透露，研擬將再度開放印尼移工入境。莊人祥強調，印尼移工是否開放目前仍未決定，會於今明兩天盡快開會討論，預計將在下禮拜三在對外正式說明。
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