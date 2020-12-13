我國發現全球流行主要新冠病毒株 莊人祥讚賞「好消息」
我國發現全球流行主要新冠病毒株 莊人祥讚賞「好消息」
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-13 14:49:19
中研院日前發表，新型冠狀病毒株第6型是自4月以來全球主要流行的病毒株型。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（13）回應，「可能是好消息」，將有助於全球了解該病毒的感染模式，也會牽扯對未來疫苗是否有效。
中研院近日跨領域研究發現，新冠病毒自疫情爆發以來，病毒株發生變異，其中共有6大類病毒株，而第6型為今年4月以來全球主要流行的新型冠狀病毒的病毒株。記者於今日指揮中心記者會上詢問，該發現是否有助於全球疫情？對此，莊人祥稱，該發現有助於了解新型冠狀病毒的感染模式，也能有助於理解未來新冠疫苗發展是否有效，且比較清楚知道病患感染後是否會再度感染。
莊人祥指出，目前從該研究看來，全球流行主要都是同一種病毒株，這可能是好消息，但未來疫情是否會持續如此，仍還不清楚。
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