一年收到7場紅色炸彈 「不婚女」慘哭：超崩潰！
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-14 08:00:00
在搞笑美劇《摩登家庭》當中，飾演長相貌美卻腦袋空空「海莉」的莎拉海蘭，在新片《婚禮跑到趴》飾演崇尚不婚主義的女主角「瑪拉」，由於父母離異，導致瑪拉對婚姻十分沒安全感，然而，隨著身邊的親朋好友陸續宣布結婚，請帖一張又一張的湧入家中，讓她相當頭大。
女主角莎拉海蘭近日接受媒體訪問時表示：「《婚禮跑到趴》表面上看似是一部逗趣的愛情喜劇，卻有許多橋段與對白，不經意地戳中現代，對於該不該踏入婚姻的苦惱；在拍攝本片之前，我原本非常期待結婚這件事，但在演繹過『瑪拉』這個角色後，意外發現許多婚姻裡暗藏的黑暗面，現在面對結婚這件事，內心真的會有點卻步！」《婚禮跑到趴》故事講述27歲的攝影師瑪拉，在洛杉磯過著無憂無慮的生活，某天，她藉由交友軟體認識了身為廚師的傑克，相聊甚歡的兩人迅速墜入愛河，然而，甜蜜的戀愛氛圍卻被周遭親朋好友的「結婚潮」給打亂，隨著雪片般飛來的「紅色炸彈」不斷湧入，兩人決定攜手面對眼前的「婚禮大冒險」，在一年之內參加完7場婚禮，究竟瑪拉與傑克的關係會產生什麼樣的變化呢？