麋鹿雪橇、南瓜馬車！ 中市街景新意象亮相

打卡新亮點！台中市政府建設局推動「爭妍show艷」計畫，配合節慶活動進行植栽地景優化，結合花草、造型燈飾打造麋鹿雪橇、南瓜馬車、旋轉木馬等街景新意象，未來將在台中的廣場、公園及重要道路等14處陸續亮相，白天夜晚呈現不同風貌，讓台中亮起來。

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建設局長陳大田表示，營造美好的城市景觀與氛圍，是建設局每年持續努力的目標，過去配合聖誕與農曆年等相關節慶於分隔島種植繽紛鮮豔蒔花營造歡喜的節慶感；今年特別透過巧思來「盛裝」打造，加入主題擺設品及造型燈飾，採循環經濟原則，設計可拆卸組裝的構件，未來能移置再展示。

陳大田指出，首波景觀將於耶誕節時在湧泉公園(星泉湖)出現麋鹿雪橇、豐原火車站後站周邊槽化島展出聖誕禮物樹與希望種子，以及台灣大道交流道匝口處前槽化島種植蒔花與造型燈飾；第二波則配合農曆年節，擇定秋紅谷公園、北屯兒童公園、坪林森林公園、台中火車站廣場、台中國際機場周邊槽化島、台74線往高鐵東路岔口處(通往台中高鐵站動線)及太原路、中清路、豐勢路、向上路、三環路與甲后路等重要節點槽化島進行。

此外，建設局與公路總局攜手規劃於台1線、台1乙線、台3線、台10線、台12線及台13線等6條省道重要路口中央分隔島島頭搭配亮麗草花布置；亦同步規劃於東峰公園、中正公園、市政公園、南屯公園、三信公園、民俗公園、新都生態公園等走春景點，以及忠明路、五權西路、五權南路、松竹路、豐原大道、后神路、經國路、鎮南路、德芳路、文心南路等數十條南來北往主要道路中央分隔島，種植一串紅、日日春、四季海棠、矮牽牛及情人菊等多色蒔花，展現美好生活映台中的「爭妍show艷」美景。