男星被笑「靠老婆吃軟飯」！30歲後竟成最搶手演員

創作歌手出身的港星張繼聰，一直不受到注意，曾經一度因為名氣不及香港歌壇天后老婆謝安琪，而被觀眾視為靠老婆養的「軟飯王」，讓他感到無奈。他回憶當年自己是如何度過低潮：「正因為感到退無可退，才可以在絕地中找到突破，如果當年有人去幫你，反而就沒有了這個歷練。」

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不過，他在30歲之後，有機會加入TVB的電視劇演出，並以一個愛秀肌肉瘋狂搞笑的角色大受歡迎，讓他知名度爆漲，成為最搶手的超級綠葉，更順利闖進大銀幕，接連演出《葉問3》、《拆彈專家》、《陀地驅魔人》等賣座電影，成功轉型為實力派演員，證明自己不用靠老婆也有工作，近來也扶正當主角，新片《逃獄兄弟》就可以見到他充滿喜感的演出。

▲▼張繼聰（上圖左，下圖右）拍《逃獄兄弟》，是人生最胖的時候。（圖／華映娛樂）

這讓現在的張繼聰很慶幸，30歲後變得更加有自信，不再有入行時的患得患失心情，工作狀況也更好。談到《逃獄兄弟》中眾人合力逃獄的情節，張繼聰最痛苦的是，要以80多公斤的身材演出各種逃跑的場面，他笑稱自己好像一個冰箱在奔跑，「當時因為另外一部戲《金童》增肥了18公斤，還沒瘦下來就接著演出《逃獄兄弟》，那是我人生中最重的時候，好不方便，我整個人就如同一個大冰箱。」

以往身型精瘦的張繼聰，很不適應自己胖胖的狀態，所以在拍《逃獄兄弟》時，他覺得最恐怖的是，有一場必須擠進一個掛在天花板上的通風槽裡，演出長時間爬行的戲碼，還要跟譚耀文和張耀聲等人，擠在通風槽中又打又拉，讓他覺得很害怕，怕會因為自己體重過重而壓垮道具，他心有餘悸說：「一跌落真的會讓大家都受傷，就不用拍了。」幸好劇組的通風槽道具製作夠「堅強」，承載他們數個大男人的體重還綽綽有餘，讓他們順利拍完這場逃命的重頭戲。