不想穿內衣！「最美王后」百人前解放　當朝鮮最早No Bra

韓劇《哲仁王后》玩穿越題材，由申惠善、金正賢主演，故事描述生活在現代，並於青瓦台任職廚師的張奉煥（崔振赫 飾）在一場意外後，靈魂穿越到朝鮮時代的王后金素容（申惠善 飾）體內，所展開的逗趣故事。劇中崔振赫更因為變成女兒身，在百人前索性脫掉不習慣的束胸，成為「朝鮮最早No Bra」的人。 我是廣告 請繼續往下閱讀 首集中，崔振赫墜樓落水，在瀕死之際，遇上申惠善飾演的哲仁王后，她在水中替他進行人工呼吸，結果崔振赫一睜眼就變成困在王后身體裡的靈魂，女人的身體擁有男人靈魂，讓他無法接受，不斷在王宮內鬧出笑料。 崔振赫一穿越就面臨在申惠善身軀下，還要跟金正賢飾演的王上演洞房花燭夜，為了逃避對方的「實踐夫妻之緣」邀約，竟教他划酒拳，沒想到金正賢黃湯下肚後開始寬衣解帶，準備吹熄蠟燭辦正事，擁有男人靈魂的申惠善緊張上前阻止，卻被一把抱入懷裡。《哲仁王后》每周日、一上午10點在friDay影音播出。▲劇中，崔振赫（左）因落水，靈魂跑到申惠善體內、穿越回到朝鮮時代。（圖／friDay影音）▲▼劇中，申惠善（上圖左、下圖右）成為金正賢的王后。（圖／tvN、friDay影音）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！