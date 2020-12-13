影／彰化之光　表揚109年全民運績優教練及選手

109年全民運動會彰化縣代表隊勇奪得13面金牌、12面銀牌及16面銅牌，總計41面獎牌，較上屆（107年）奪金項目更多元，同時亦在22縣市中獲得第8名的大會獎，為獎勵績優教練及選手，彰化縣政府今（13）日舉辦慶功宴，肯定他們平時訓練與比賽期間的辛苦與付出，更感謝其為彰化爭光，讓鄉親與有榮焉。

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▲109年全民運動會彰化縣成績傲人，彰化縣政府今（13）日舉辦慶功宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲109年全民運動會彰化縣成績傲人，彰化縣政府今（13）日舉辦慶功宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

縣長王惠美頒發獎助金共計871萬2,875元表揚彰化之光，王惠美恭喜獲獎的優秀選手及教練們，同時也感謝議會、體育會及所屬的各單項委員會對於彰化縣體育運動的關心與支持，選手們都充分展現平日訓練的實力，表現相當亮眼，期勉所有教練及選手都能再接再厲，積極突破自我，再創佳績，體育成績蒸蒸日上。

▲去年全國運動會雙金游泳選手吳浚鋒在109年全民運動會雙雙打破大會及全國紀錄。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 13）

× ▲去年全國運動會雙金游泳選手吳浚鋒在109年全民運動會雙雙打破大會及全國紀錄。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.12. 13）

王惠美說，縣府於下個階段將募款籌設「運動發展基金」來挹注優秀的運動選手，特別是清寒家庭的運動選手，常常為了比賽籌措旅宿費用，為了讓這些選手能夠無後顧之憂，未來縣府也做通盤考量及努力，希望藉此可以留住人才，讓運動選手能更加安心訓練，爭取佳績、更上一層樓。

教育處長陳逸玲表示，彰縣代表隊以去年全國運動會雙金游泳選手吳浚鋒表現最為亮眼，在此次賽會中榮獲「水上救生項目」50公尺帶假人及「蹼泳項目」50公尺雙蹼共2面金牌並雙雙打破大會及全國紀錄，同時也締造單項50公尺帶假人四連霸及單項50公尺雙蹼三連霸的佳績。

此外，「太極拳項目」也比上屆賽會獲得金牌數多，包含女子組套路九九式曾俐琦、男子組推手第二級楊子逸、男子組推手第四級許嘉麟、男子組推手第五級陳彥良、女子組推手第四級林吟蓉、女子組推手第五級葉彩姿等共6面金牌。

▲彰化縣縣長王惠美表揚109年全民運動會金牌選手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲彰化縣縣長王惠美表揚109年全民運動會金牌選手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

「槌球項目」、「摔角項目」及「龍獅運動項目」也為彰縣增添5面金牌，分別是女子組槌球單打賽賴佳欣、男子組槌球雙打賽林延漳及姚朝隆、女子組摔角第四級林珮如、混合組龍獅運動舞龍夜光龍及舞龍自選套路洪仁芳、洪建翟、董辰鴻、洪志昆、吳明修、林柏諭、陳振源、林建合、巫佐益、洪宏明、林靜沅、黃君祐、陳鼎翰、陳勝澤、許瑋麟。