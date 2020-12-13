NBA／建議籃網用Irving換Harden？名球評：完全不用考慮

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NBA／建議籃網用Irving換Harden？名球評：完全不用考慮

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-12-13 16:02:12

▲火箭「大鬍子」James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭「大鬍子」James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
最近關於火箭超級球星James Harden的交易傳聞甚囂塵上，有消息指出火箭球團希望籃網至少要拿出Kevin Durant或是Kyrie Irving加入到交易談判中，才願意放人，而對此名球評Kendrick Perkins也發表了他的意見。
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目前，公鹿、熱火、76人和籃網等隊都對Harden很感興趣，不過他本人似乎最想要去籃網，但火箭希望就算要交易，最少也要能換回一名超級球星，因此開出的條件就是KD或Irving二選一。
對此，Perkins表示他想都不想就能做出選擇，「這甚至都不用考慮，要是我是籃網隊的話，我就會做任何對隊伍有利的事情，我希望變得更強。因此我會立即用Irving換Harden。」

最近Irving的一些發言惹得「詹皇」LeBron James的陣營相當不爽，而做為James「御用名嘴」的Perkins，此時做出這樣子的發言，似乎有這麼點為自己大哥出氣的意味。
不過就算從實力上來看，生涯8次入選全明星、3屆得分王、1次年度MVP和7次最佳陣容的Harden，應該確實比僅有２次最佳陣容和6次全明星的Irving牆上一個檔次。因此若是火箭開出了條件合理，籃網應該會認真考慮這個交易案。
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