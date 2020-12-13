蘇貞昌稱美豬標萊劑恐遭貿易報復 馬英九：根本沒這回事
蘇貞昌稱美豬標萊劑恐遭貿易報復 馬英九：根本沒這回事
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-13 16:25:04
行政院長蘇貞昌今天（13日）接受訪問時，仍強調如果萊豬產品清楚標示萊劑，和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視。對此前總統馬英九今天下午出席活動時，被媒體問到該議題，馬英九也駁斥蘇貞昌的說法，直言「「根本沒有這回事」，標示和貿易沒有關係，這是安全的措施。
含有萊克多巴胺的美國豬肉，即將在明年1月1日開放進口。不過此政策引發社會各界反對，甚至地方政府也紛紛訂定自治條例，除了抵抗萊豬入侵外，更要求在產品包裝標示是否含有萊劑。對此蘇貞昌日前表示，政府不能用法律強制規定設立門檻，並強調「如果全世界100多個國家進口萊豬都沒標示，唯獨台灣這樣標示，這些國家一定會對台灣貿易報復」。對此馬英九今天下午參與「2020媽媽教我的詩」頒獎典禮時，被媒體問到該議題，馬英九也駁斥蘇貞昌的說法，強調「根本沒有這回事」。馬英九表示，蔡政府只是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，這是很可惡的、不可原諒的事。