全國交趾陶工藝　社會組素人奪金

嘉義市經典交趾陶工藝，發展至今有百年歷史。為傳承技藝與推廣在地文化，文化局辦理「2020全國交趾陶工藝獎」，並且突破以往，除原有校園組別外，再次設置社會組，提供各年齡層創作者投件參賽。

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市長黃敏惠表示，前人奠定嘉義市交趾陶工藝的深厚基礎，今年交趾陶工藝獎除了原本的國小、國中、高中組，更特別納入了社會組，也象徵著交趾陶不僅在學校紮根，更提供了社區、社會組參賽的舞台；交趾陶是嘉義之寶，我們期待交趾陶走入社區，原來就在我們生活中的藝術發揚出來，讓更多愛做交趾陶的素人、老師一起來相互學習交流。

社會組首度開辦，得獎的蔡鳳珠雖然是交趾陶素人，但蔡鳳珠作品《變色人生》運用細膩又繁複的裝飾技法，吸引目光，展現多元媒材結合交趾陶的可能性，也是傳統交趾陶走向現代創新的參考之一，因此奪冠，現年53歲的蔡鳳珠為家庭主婦，4年前參與職訓課程，因緣際會下接觸到交趾陶，之後便陸續向侯吉村藝師學習，蔡鳳珠說，可能是喚醒自己高中學美術的細胞，越學交趾陶越有興趣、樂在其中，真的沒想過會獲獎，自己也相當意外，但非常開心。

國小組金獎得主為嘉義市大同國小翁宥淮，得獎作品《虎將軍》，以造型嫻熟技巧難度取勝，透過正確比例並融入傳統虎將軍題材，整體造型方面，具有完整性與豐富巧思，國中組金獎得主為嘉義市輔仁中學國中部譚家尹，得獎作品《福地洞天》，以在地半天岩紫雲寺為題材，展現廟埕文化和傳統建築之美。高中職五專組金獎得主為嘉義市嘉華中學葉庭瑀，得獎作品《飛天》，以民俗故事「嫦娥奔月」為發想，維妙維肖地呈現細節紋飾與飄逸感。

文化局表示，今年參賽件數共有231件，最後評選出84件得獎作品，自即日起至12月27日止，在嘉義市立博物館簡報室前廳展出，此外，博物館將於110年1月底重新開館，屆時有周末露天電影夜活動，連續兩天分別播映電影《消失的情人節》與《范保德》等，歡迎市民朋友期待且關注博物館重新開幕。