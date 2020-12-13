闖中橫騎士失蹤37天 搜救人員再入山搜尋
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-13 18:10:00
11月6日傍晚新竹邱姓男子騎乘機車闖入台8臨37線中橫便道德基管制站，最後疑跳下約100公尺深的邊坡，不知去向，邱男家屬懸賞50萬元尋人，但至今已失蹤37天仍未果，警方及民間搜救團隊共25人，今早仍前往搜尋中，家屬也到場感謝搜救團隊及員警不放棄協助。
37歲邱男騎機車從德基管制站欲進入中橫便道，管制人員將他攔下勸阻未果，即通知另1名由谷關返回德基途中的管制站人員，並在中橫便道21K下車攔阻，卻遭邱民衝撞受傷，邱民繼續往谷關方向行駛，該管制人員於是開車尾隨，預防邱民因擅闖管制區發生危險，谷關管制站接獲通知隨即派1車3人前往中橫便道1.7K隧道口攔阻，並通報和平警分局谷關派出所協處。員警接獲通報立即前往查處，抵達現場後，據管制站人員陳述，邱男在中橫便道1.7公里隧道口遭渠等攔阻後跑進隧道，隨後渠等驅車沿線搜尋未果，返回中橫便道1.3K隧道口下車尋找時，聽到草叢有滑動的聲音，懷疑邱民滑落溪谷，並以探照燈照向邊坡搜尋未果。
員警立即打119通報，以救人為第一優先，18時57分救護車抵達現場，員警、消防搜救人員及管制站人員計18人開始搜救，後續訪談管制站人員釐清事發經過，並進行證據保全、現場模擬、採證送驗等調查工作。
雖然全案已進入司法程序，和平警分局谷關派出所長及民間搜救團隊至今仍未放棄，今（第37天）由多個團體組成的搜救團隊25人，早上在谷關派出所集結，分析研判搜尋地點後，分工後前往搜尋，家屬也到場感謝搜救團隊及員警不放棄協助。
日前，和平警分局也接獲民眾提供照片，發現疑似失蹤的邱男出現在豐原市區一處小公園，經員警提供照片給家屬指認，家屬認為衣服與鞋子極為相似，立即派員前往公園附近尋找監視器畫面，經調閱過濾多處監視器，最終發現是1名潘姓新住民。和平警分局呼籲，如有發現疑似邱民之線索請聯繫谷關派出所或家屬，希望能早日尋獲。