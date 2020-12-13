亞太精準抗衰老醫學會成立　柯文哲與會

老化是社會嚴重的問題，政府針對人口老化政策亟待滾動式修正。

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亞太精準抗衰老醫學學會今天成立，中山醫學大學講座教授李英雄、敏盛醫療集團董事長楊弘仁及台北醫學大學公共衛生暨營養學院院長謝明哲等都應邀出席。大會同時舉辦2020年度融合醫療論壇，邀請台灣精準醫療權威專家以及美國臨床科學家講解幹細胞的應用、精準醫療與老病死秘密、醫院建立精準醫療中心等議題。

▲亞太精準抗衰老醫學會今天成立，學界出身的台北市長柯文哲與醫界專家參與踴躍。（圖／學會提供）

針對「以人為中心的健康老化政策」議題討論，台北市長柯文哲、亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄、中山醫學大學講座教授李英雄和敏盛醫療集團董事長楊弘仁等人皆一起探討。柯文哲表示，他上任時台北市65歲以上的老年人口僅14%，預計在他卸任時會超過20%，這是人口結構急遽變化，對社會、經濟將帶來重大衝擊，執政者應該正視，至於如何擬定應變方案，可以拿出來大家一起討論，並做滾動式修正。

▲亞太精準抗衰老醫學會成立，理事長吳光雄（中）期待藉由平台集結專家學者與產業共同為台灣精準醫學發展而努力。（圖／學會提供）

亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄指出，全國人口已進入顯著老齡化時代，追求健康和減輕痛苦已成為當務之急，該學會是一個產經學的國際醫學組織平台，主要授課現代醫學，講究「精準」非單一診斷，而是以個人化量身精準診斷。





吳光雄強調，全世界生技產業皆邁向精準、健康潮流，台灣學者專家都有優異成就，但與先進國家仍有段距離，希望藉由學者、專家與產業精英共同合作，致力發展國內精準抗衰老醫學，期能與世界並駕齊驅，以維護國人健康，這是成立認學會主要目的，要讓專家學者與精準醫學有交流管理的國際化平台。