通報竊案「不需開三聯單」？高雄林園分局：查明後懲處

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通報竊案「不需開三聯單」？高雄林園分局：查明後懲處

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-13 18:03:02

▲呂姓男子po文爆料指稱，今年4月間他所經營的娃娃機店零錢失竊遭竊，但警方不僅遲未破案，且未開立報案三聯單，暗喻警方可能「吃案」。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲呂姓男子po文爆料指稱，今年4月間他所經營的娃娃機店零錢失竊遭竊，但警方不僅遲未破案，且未開立報案三聯單，暗喻警方可能「吃案」。（圖／記者郭凱杰翻攝）
在高雄市大寮區經營夾娃娃機的呂姓男子在社群網站「爆料公社」po文指稱，今年4月間他所經營的娃娃機店零錢失竊遭竊，但警方不僅遲未破案，且未開立報案三聯單，呂男今(13)日爆料，暗指警方可能「吃案」，高市警局林園分局表示，員警在line對話內容不當及當時未開立三聯單，依規定查明後懲處。
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▲呂男ＰＯ出與警ｌｉｎｅ紀錄，質疑警方為何一直不開報案三聯單給他。（圖／截自臉書爆料公社）
▲呂男ＰＯ出與警ｌｉｎｅ紀錄，質疑警方為何一直不開報案三聯單給他。（圖／截自臉書爆料公社）
呂姓男子人指出，他在大寮區所經營的夾娃娃機今年4月間夜晚遭竊，報案時警方要他等找到竊賊再做筆錄，只要他寫出入管制單及事由而已，他需要報案三聯單申請保險，但警員說不需要開立三聯單，而派出所也明知道竊賊是轄內慣犯，犯案時戴安全帽、口罩，沒有辦法直接證明犯案，他質疑，已經到12月了，是不是沒消息只能任由竊賊逍遙法外。
且當時他要求開立報案三聯單，林園警分局承辦楊姓員警竟然在LINE群組回「根本不需要開立三聯單」，林園分局表示，楊員確實對話不當，吃案部分若查明確實將懲處。

呂男在臉書公布與承辦警員對話，警員回應「知道是誰、但是對方不承認」、「我們不會吃案請你理解、我們需要一點時間蒐集證據」，甚至接連詢問「你真的需要報案三聯單嗎？」、「有什麼作用？」呂反問說：「這不是正常程序嗎？」沒想到警員竟回「不是沒有所謂正常程序」、「我們案件做完送出去根本不需要開立甚麼三聯單」。

林園分局表示，該案發生在4月14日，當時是由隔壁大樓警衛報案稱娃娃機店疑似有竊嫌，警網到場發現娃娃機店兌幣機內硬幣（數目不詳）疑似遭竊，經電話通知呂姓場主兌幣機疑似遭竊，惟呂姓場主表示當時人不在高雄，無法至派出所製作相關資料，經警方調閱相關監視器，研判該嫌疑人蔡姓竊盜慣犯，蔡嫌不久因另犯它案在監服刑，林園分局將借提偵訊。

至於，有關員警於line對話不當及未開立三聯單，林園分局表示，將依違法刑案報告紀律相關懲處規定，查明後懲處。
 
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