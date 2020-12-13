校園親善大使培訓 張以理：從學生角度與校園對話
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-12-13 20:06:08
高雄市政府青年局國際志工暨校園親善大使今(13)日舉行「2020高雄市政府青年局國際志工暨校園親善大使授證典禮」，青年局局長張以理表示，希望國際志工能夠儲備好戰力，未來在高雄的國際大型賽事與會展活動進行外賓接待，校園親善大使培訓及行動任務，也向同學分享青年局的資源與活動。
高雄市政府青年局國際志工暨校園親善大使今天上午在南區兒童之家幫助七十位院童建置玩具角落，做公益傳播溫暖聖誕精神，下午百位志工及大使齊聚林皇宮，由青年局張以理局長與現場貴賓一起授證，並分別表揚五位傑出志工（莊惟婷、吳育民、Dimog Eva、黃子全、Selvam Padhmavathi）與五位校園大使（林子翔、王瑜萱、廖春暉、羅翊勻、阮碩愉）。張以理表示，國際志工甫開辦即號召來自十個不同國籍的國際志工，而來自二十所高中職與大專院校的校園親善大使也是公共參與一大亮點，今年的國際志工四十小時培訓課程十分扎實，內容包含團隊培力、跨文化交流、國際事務及志願服務方案設計，目的就是希望國際志工能夠儲備好戰力，未來在高雄的國際大型賽事與會展活動進行外賓接待服務，校園親善大使培訓及行動任務，則由學生角度，向同學分享青年局的資源與活動，也搭起青年局及校園對話橋樑。包括Haxstrong Charity高雄市漢斯壯慈善協會創會長Gregg Haxton及專案經理Arlene、臺灣世界青年志工協會鄧繼雄秘書長等人都一同見證六十位國際志工與四十位校園親善大使的授證儀式。