東北季風直逼冷氣團 北台今晚起至周四低溫「下探13度」
東北季風直逼冷氣團 北台今晚起至周四低溫「下探13度」
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-13 18:27:14
中央氣象局今（13）晚指出，受強度直逼大陸冷氣團的東北季風影響，今晚開始北台灣氣溫將持續下探，中部以北與東北部地區最低將只有14至16度，沿海與空闊地區或近山區平地更下探13度，其中最冷天數位於14至16日。
氣象局氣象預報員王品翔表示，今晚起新一波東北季風南下，且該波東北季風程度接近大陸冷氣團等級，使得今晚至下周四為止，中部以北與東北地區最低溫僅14至16度；沿海、空曠或近山區的平地地區氣溫更低，最低溫僅13度；而南與及花東則氣溫稍高，為17至18度之間；下周最冷時刻為明日晚間、15日清晨與夜晚以及16日的清晨與夜晚。王品翔指出，氣溫方面是愈晚愈冷，水氣同樣也是逐漸增加，尤其在東北季風迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率也會增高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區不排除有局部大雨的可能性；另外，山區雖然氣溫下降，但水氣仍不足，因此這波東北季風不會為山區帶來降雪。至於中南部方面，王品翔表示，雖是多雲到晴的天氣，不過由於位於東北季風背風面，擴散條件較差，因此未來一周須注意空氣品質不佳的情形，預計至17或18日空品才會逐漸好轉。