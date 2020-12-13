行政院食安五環改革　彰化縣勇奪績效評比雙冠王

行政院「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案評比揭曉，彰化縣分別獲得「計畫執行績優」非六都第一名及「地方亮點績優」特等，連同前期拿下計畫書第1名，共榮獲獎勵金達4764萬元。

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▲做好食安源頭管控，彰化縣衛生局加強稽查洗選蛋場。（圖／彰化縣衛生局提供）

× ▲做好食安源頭管控，彰化縣衛生局加強稽查洗選蛋場。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣政府在108年競賽中，相關單位確實依各自權責分工合作，做好食安五環「源頭管控」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」五大面向的工作，績效令人激賞。

此外，更依彰化縣產業特色，提出「育食力.品優化.營健康-產業亮點計畫」、「環環相扣-強化雞蛋安全自主管理標竿專案」、「建立農藥販賣體系管理計畫」、「農產品農藥殘留大數據預警分析推動計畫書」、「實驗室檢驗品質量能提升計畫」等5項子計畫，透過建立雞蛋產業(洗選蛋場、液蛋製造業)、食育小學堂等食安示範場域，改善學校午餐供餐品質與時效，並運用大數據資料，監測、分析在地生鮮蔬果農藥殘留與農藥銷售情形，作為後續管理政策的參考，另擴增檢驗儀器設備，建置符合現代化且具高效能之食安檢驗室，以提升彰化農產品安全，維護民眾及學童健康。

▲彰化縣衛生局輔導液蛋製造業強化雞蛋安全自主管理標竿專案。（圖／彰化縣衛生局提供）

× ▲彰化縣衛生局輔導液蛋製造業強化雞蛋安全自主管理標竿專案。（圖／彰化縣衛生局提供）

因此行政院評選後，彰化縣除了拿下了「計畫執行績優」第二組第一名，榮獲獎勵金2,000萬元，在「地方亮點績優」也奪得特等，再獲得464萬元，是全國唯一拿下雙冠軍的縣市，且連同前期強化方案也高居計畫書第一名的2,300萬元，累積獎勵金達4,764萬元。

縣長王惠美宣布此一好消息，並表揚衛生局、教育處、農業處、環保處、政風處、經濟暨綠能發展等相關局處，還感謝副縣長洪榮章用心督導，不僅落實食安五環，更依彰化縣產業特色，實施5項子計畫，在團隊同仁的努力下，不僅為彰化爭光，更成為縣民、國人安全與健康的守護神。