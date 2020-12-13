台鐵猴硐段預計今晚完成搶修　明日起恢復單線雙向通車

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台鐵局指出，該區間將於明（14）日以單線雙向運行，並設置全測站（28處邊坡安全偵測點）以儀器及人力24小時監控邊坡，確保安全；搶通後首班車為14日上午4時57分由八堵站發車的4704次區間車，預計5時11分從瑞芳站駛出，5時17分駛入猴硐站，當日對號列車除561次（莒光號）花蓮-七堵間停駛、82次（莒光號）、74次（莒光號）樹林-宜蘭間停駛（團體列車）、2次（觀光列車）台北-礁溪間停駛及502次（莒光號）樹林-台北間停駛外，全線恢復正常行駛，但為考量行車安全，行經該區間列車將採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，敬請見諒，全線將於12月15日起恢復正常班次。
對於該起事件，台鐵說明，此次坍方路段於4日上午在距離軌道90公尺遠的高邊坡處，因破碎岩層夾雜土石，經連日大雨造成大規模土石滑動，破壞既有擋土設施，造成大規模走山坍方，原初估3800立方公尺土方，但因大雨持續不斷致坍塌規模擴大至長度約100公尺，鬆動土方約近1萬立方公尺，加以連日大雨造成出水泥流及邊坡鬆動滑落，增加搶修難度，經緊急加設臨時水路及鋪設鋼板，機具方能於坡面進行搶修工作。
台鐵表示，之後在11日清晨辦理邊坡整坡作業時，發現頁岩層滑動走山情形較原預期嚴重，約向軌道側滑動10至15公尺，且滑動至軌道東、西正線上方，更增加土石清挖困難度，經台鐵局局長張政源邀集各專業單位緊急研商後，提出因應方案，方確保搶修作業持續順利進行。
台鐵預估，全部搶修作業經工務段耗時10日，完成土方清運、採階梯式進行刷坡並打設224支鋼軌樁，及軌道鋪設整正，接續由電力及電務段同仁進場辦理電力及號誌復原工程，現場預計於今（13）日21時完成東正線搶修通車。
台鐵指出，針對本次災害路段，緊鄰邊坡的西正線部份，因岩盤脫落滑動侵入路線，為避免破壞岩盤穩定性，此次搶通作業針對第四階（臨軌道約15至20公尺）坡面主要清除上方沙岩並依岩層節理進行修坡，後續台鐵局將規畫在西正線持續施作排樁擋土牆，並以格框護坡方式保護邊坡，為加強穩固邊坡，持續施作截水溝、固定錨筋及噴凝土，及設置水平洩水管、水平排水管，以防止土層含水量過高，並設水位計、傾斜管等進行地工監測，持續監控坡面穩定狀態，並將請專業工程顧問詳細評估後，始能決定西正線通車期程。
台鐵強調，未來中長期改善工程，台鐵局也已委託工程顧問公司進行現勘初步研析，目前朝向明隧道方式進行規劃設計並注意地質、湧水、排水等事項，約需3個月完成改善補強工程設計，並於細部設計完成後儘速辦理發包施工作業。
另外，台鐵補充，路線中斷迄今長達10天，經交通部協助請公路總局協調客運業者緊急啟動接駁作業，並請高速公路局加強國道5號交通監控，以利車流順暢；據統計，自4日至13日16時止，城際運輸（台北往返宜蘭、花蓮）部份，國道客運路線總計開行1萬6034班，共疏運33萬3549人次；區間接駁運輸（瑞芳往返猴硐）部分，總計開行1748班，共疏運15萬005人次。