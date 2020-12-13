重啟數位通傳法討論　NCC：勿作過多揣測

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重啟數位通傳法討論　NCC：勿作過多揣測

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-13 18:49:42｜update2020-12-13 18:50:53

NCC 國家通訊傳播委員會。（圖／資料照）
▲NCC強調，《數位通訊傳播法》相關座談會按照既定時程規劃，外界勿作過多揣測。（圖／NOWnews資料照）
近日國家通訊傳播委員會（NCC）委外辦理與《數位通訊傳播法》相關座談會，外界質疑是NCC有意管制網路言論。對此，NCC表示，該座談會按照既定時程規劃，對外收集意見，請外界勿作過多揣測。
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NCC指出，即將於21日登場的「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」座談會標案，是針對《數位通訊傳播法》進行對外的意見諮詢，此委外研究案的年度規劃中，已在今年11月6日曾舉辦過首次座談，且12月21日是第二次舉辦座談會也是原有既定時程之一，請外界勿作過多揣測。
NCC表示，該單位主要職掌電信管理法、廣電三法，涉及傳播、電信相關監理，並不含網路內容監理。至於《數位通訊傳播法》的法案內容與立法進度，目前徵詢外界意見中，NCC並無預設立場及期程。

另外，昨（12）日NCC也特別針對11日在臉書專頁發布網路不實言論在美國的訴訟相關內容提出解釋。NCC表示，作為通傳事業主管機關，對於各國匯流動態一向都有深入研究，貼文內容與國內目前所關注的任何議題均無關聯，也無暗示任何政策方向。
NCC說明，針對新媒體相關服務，目前研議「網際網路視聽服務管理法」草案，其中明定網際網路視聽服務是「指經網際網路傳輸，由服務事業以自己名義提供經其編輯、篩選的視訊內容服務」，尚未包含以使用者分享內容及交流資訊、觀點或經驗為主的社群媒體平台服務，如youtube、facebook，目前外界對草案仍有不同看法，將持續吸收多元意見，滾動式討論。
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