影／天籟之聲　109年度公演「齊樂聖誕音樂會」

彰化縣立青少年管弦樂團暨彰化縣立兒童弦樂團第20次公演，今（13）日下午在員林演藝廳舉辦109年度公演「齊樂聖誕音樂會」，彰化縣長王惠美說，本次公演因受到新冠肺炎疫情影響而延至12月辦理，期望透過動人及美妙的樂章，為大家帶來更多的溫暖與關懷。

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▲彰化縣立青少年管弦樂團暨彰化縣立兒童弦樂團第20次公演，在員林演藝廳舉辦109年度公演「齊樂聖誕音樂會」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲彰化縣立青少年管弦樂團暨彰化縣立兒童弦樂團第20次公演，在員林演藝廳舉辦109年度公演「齊樂聖誕音樂會」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

王惠美說，彰化其實很有料，只是過去太低調，彰化縣政府極力提供各種平台，使優秀的彰化青年子弟得以大顯身手大放異彩好好發揮，學音樂的孩子，很多都以進入「彰化縣立青少年管弦樂團」暨「彰化縣立兒童弦樂團」為榮耀，縣府一直在規劃努力讓人才繼續留在彰化，感謝兒童團音樂總監陳湘湘教授、廖育萱指揮、莊凱圍指揮及南郭國小行政團隊等，長期對於青少年管弦樂團及兒童弦樂團與指導，使兩團都能夠生生不息。

王惠美指出，今年因為疫情的影響，導致許多演出的機會減少，欣逢耶誕節，透過歡樂的主軸讓孩子們得以表現，同時，今(109)年是樂聖貝多芬250歲冥誕，也是青少年管弦樂團成立的第10年，莊凱圍指揮精心挑選了貝多芬第五號交響曲「命運」，作為本次公演壓軸曲目，傳達貝多芬不向命運低頭，堅定地克服困境，勇於挑戰命運的精神，也代表我們終將跨越疫情的挑戰，鼓勵大家突破自我再創佳績，透過音樂感受不一樣的人生。

▲109年度公演「齊樂聖誕音樂會」在員林演藝廳演出，坐無虛席。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲109年度公演「齊樂聖誕音樂會」在員林演藝廳演出，坐無虛席。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

兒童團音樂總監陳湘湘教授說，這次的音樂會不僅是孩子本身成就的展現之外，同時也帶給大人們不同的喜悅，於疫情緊張的氣氛下，大家還能夠聆聽到如此美好音樂及天籟之聲，真的非常的感動。

教育處長陳逸玲表示，今(109)年適逢樂聖貝多芬250歲冥誕，也是青少年管弦樂團成立的第10年，莊凱圍指揮精心挑選了貝多芬第五號交響曲「命運」，作為本次公演壓軸曲目，傳達貝多芬不向命運低頭，堅定地克服困境，擊倒命運的精神，也代表我們終將跨越疫情的挑戰，一同迎向希望的未來。

▲學音樂的孩子很多都以進入「彰化縣立青少年管弦樂團」暨「彰化縣立兒童弦樂團」為榮耀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

× ▲學音樂的孩子很多都以進入「彰化縣立青少年管弦樂團」暨「彰化縣立兒童弦樂團」為榮耀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 13）

王惠美感謝防疫人員的努力，讓社會得以正常運轉，藉「齊樂聖誕音樂會」釋放大家面對新冠肺炎疫情的不安情緒，感受音樂的正向能量，願美妙的樂章在你我之間傳遞交會，邁向更美好的明天。