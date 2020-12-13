紓解林口交通壅塞 林佳龍促改善工程2024完工
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-13 19:43:06
交通部表示，部長林佳龍將於明（14）日赴國道一號林口交流道現場核定斥資共19億元的三管齊下方案，待呈報及工程設計程序完成，工期約30個月，最快可望於2024年8月完工。
交通部指出，國一林口交流道的交通量大，加上長爬坡、號誌化路口及動線交織，壅塞回堵嚴重。高速公路增設交流道涉及都市計畫、土地徵收及地方交通，依規應由地方政府提出規劃，新北、桃園兩市政府近6年來曾分別辦理多次改善評估，但受限地形、地物及匝道縱坡限制， 均無可行方案。林佳龍去年要求高公局積極替地方政府尋求解方，更親自督導此案，曾指示高公局不惜自拆部分鄰近該交流道的辦公廳舍，也要找出路廊，最後才找出可行方案，成為繼北北基軌道路網政策平台後，林佳龍又一次出手親解地方政府之間長年無解難題的案例。交通部指出，經多次會議討論及尋求兩地方政府共識後，將採用高公局所提的三管齊下方案，包括：一、林口 A 交流道增設南出匝道，經費約 9 億餘元；二、增設北入匝道，約 6 億餘元；三、林口A/B 交流道南出南入及北出北入交織改善工程，約 4 億餘元，共約 19 億餘元，高公局可行性評估本月報交通部，最快明年10月完成設計、明年底辦理工程招標。