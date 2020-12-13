「雲林工藝之光」藝師　獲中央「臺灣工藝之家」授證殊榮

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縣長張麗善表示，「臺灣工藝之家」為國立臺灣工藝研究發展中心推動之傑出工藝家認證之機制，自民國93至101年，歷經五屆評選，全國計有145位授證並正式掛牌，以此帶動民眾認識臺灣工藝創作環境，並與觀光結合，發展工藝文化觀光產業。睽違8年，今(109)年再度啟動第六屆「臺灣工藝之家」設置評選，以建立工藝發展機制，肯定各項工藝類別優秀工藝家之卓越表現；今年辦理第六屆評選，全國計有86位工藝家參選，再由工藝中心邀請學者專家複審，經實地訪視，辦理決審，進入決審工藝家計54位，最後經認證通過者共25位，雲林縣共有陳明洲、林佩瑩、周秀惠3位工藝家通過層層審查，獲得 「臺灣工藝之家」正式授證，實屬難得之殊榮，也堪稱縣內的「工藝之光」。
文化觀光處長陳璧君表示，本縣榮獲「臺灣工藝之家」正式授證者，有北港粧佛工藝—神山堂陳明洲老師、北港拼布工藝—周秀惠老師，以及虎尾纏花工藝—林佩瑩老師；其中陳明洲老師「神山堂陳明洲雕塑工作室」、周秀惠老師「秀惠拼布工坊」更獲選本縣「北港街角藝事館」改造工坊計畫，成為頗具現代藝文風格的地方藝文特色場館，透過空間改造，將觀光點串成線與面，再現北港「經典小鎮」的工藝之美；林佩瑩老師「瑩的幸福工坊」則是以特殊的纏花、傳統供神花（春仔花）、錫雕、剪絨工藝獲得評審們青睞。3位傑出工藝師皆已專攻擅長之工藝類別超過20年，北港粧佛陳明洲大師（阿洲司）更已於2013年登錄為雲林縣無形文化資產—傳統工藝類粧佛技術保存者，今再獲工藝之家認證，別具意義。未來縣府也將積極參與配合工藝輔導單位之相關推廣活動，使社會大眾更加瞭解工藝、喜愛工藝，進而重視工藝。