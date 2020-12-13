幸福雲林新女力拼出好生活　異國新住民熱情歡度移民節

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幸福雲林新女力拼出好生活　異國新住民熱情歡度移民節

記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-12-13 21:40:00

幸福雲林新女力拼出好生活　異國新住民熱情歡度移民節
▲來自不同國家的雲林縣新住民在古坑228公園展現多項異國風味美食和風土歌舞而歡度移民節。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.13）
來自不同國家的雲新住民，今（13）日在古坑228公園歡度一年一度的「移民節」，除設攤供應家鄉特色美食外，尚盛裝表演自家風土歌舞，熱情的新住民還為縣長張麗善等貴賓送上親手編製的掛飾，現場洋溢著異國歡樂風情。
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聯合國為喚醒國際各界對於世界移民現象所帶來議題的重視，訂定每年12月18日為「國際移民日」，而臺灣目前更是典型的移民社會，雲林縣也擁有1萬6千多名新住民，因而雲林縣政府為了陪同新住民歡度「移民日」，今（13）日上午在古坑228紀念公園，邀請本縣辦理新住民照顧輔導單位、社福單位及各新住民協會團體，共同辦理「幸福雲林．新女力．拼出好生活」移民節活動，邀請來自不同國家的新住民朋友及其家人一同歡慶。
▲幸福雲林新女力拼出好生活　異國新住民熱情歡度移民節
▲幸福雲林新女力拼出好生活　異國新住民熱情歡度移民節（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.13）
現場活動相當多元豐富，除才藝表演，包含了國樂及街舞、異國文物展、各個協會團體的技藝研習訓練作品展、手作DIY等，還有越南、泰國、印尼等美味的異國料理等著大家享用，更安排20名新女力職人一起拚出一幅多元文化、友善居住的雲林縣圖，期盼在場的大家能進一步了解並體驗不同國家的文化。

民政處長張政國處長指出，在「斗六市真好、歌神就是我」歌唱比賽新住民組的第一名阮理厚，也受邀帶來美妙的歌聲；她在23歲時就遠嫁來台，期間雖遭逢婚姻變故，但仍拚命工作賺錢過生活，也利用時間研習美容課程，克服語言還有考試等障礙，考取乙級美容師技術士證照，在107年獲勞動部微型創業楷模，是10位獲獎人中唯一的新住民，有了勞動部微型創業鳳凰貸款的幫助，加上省吃儉用拚出了一間房，在斗六市成立美容苑，其成就故事也激勵了不少懷有創業夢想的新住民。

縣長張麗善表示，雲林縣目前擁有1萬6千多位新住民，在社會、經濟及文化等各個領域的貢獻，給予高度肯定，藉由一年一度的國際移民日慶祝活動，展現對新住民的多元照顧和輔導成果，讓新住民瞭解縣府提供的社會支持網絡和各項福利資源外，以感謝新住民的辛勞與奉獻，同時也期勉各新住民照顧輔導單位及社福單位，繼續提供優質完善的照顧服務。 
▲來自不同國家的雲林縣新住民在古坑228公園展現多項異國風味美食和風土歌舞而歡度移民節。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.13）
▲來自不同國家的雲林縣新住民在古坑228公園展現多項異國風味美食和風土歌舞而歡度移民節。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.12.13）
 
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