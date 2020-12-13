▲幸福雲林新女力拼出好生活　異國新住民熱情歡度移民節

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現場活動相當多元豐富，除才藝表演，包含了國樂及街舞、異國文物展、各個協會團體的技藝研習訓練作品展、手作DIY等，還有越南、泰國、印尼等美味的異國料理等著大家享用，更安排20名新女力職人一起拚出一幅多元文化、友善居住的雲林縣圖，期盼在場的大家能進一步了解並體驗不同國家的文化。
民政處長張政國處長指出，在「斗六市真好、歌神就是我」歌唱比賽新住民組的第一名阮理厚，也受邀帶來美妙的歌聲；她在23歲時就遠嫁來台，期間雖遭逢婚姻變故，但仍拚命工作賺錢過生活，也利用時間研習美容課程，克服語言還有考試等障礙，考取乙級美容師技術士證照，在107年獲勞動部微型創業楷模，是10位獲獎人中唯一的新住民，有了勞動部微型創業鳳凰貸款的幫助，加上省吃儉用拚出了一間房，在斗六市成立美容苑，其成就故事也激勵了不少懷有創業夢想的新住民。
縣長張麗善表示，雲林縣目前擁有1萬6千多位新住民，在社會、經濟及文化等各個領域的貢獻，給予高度肯定，藉由一年一度的國際移民日慶祝活動，展現對新住民的多元照顧和輔導成果，讓新住民瞭解縣府提供的社會支持網絡和各項福利資源外，以感謝新住民的辛勞與奉獻，同時也期勉各新住民照顧輔導單位及社福單位，繼續提供優質完善的照顧服務。