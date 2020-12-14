怒批貿易報復說 馬辦：離民意太遠、困難就不要進口
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-14 08:00:00
前總統馬英九今批評根本沒有標萊克多巴胺將遭貿易報復一事，批政府找一切理由討好美國人，很可惡不能原諒。行政院經貿談判辦公室13日回擊稱，國際貿易法無論是引用TBT或SPS規章，多數食品殘留物，例如抗生素、荷爾蒙等，都有國際殘留標準，因此全世界都沒有強制標示殘留物的法規，若豬肉標示萊劑會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。對此，馬英九辦公室晚間也發出新聞稿，表示「不要進口萊豬，不就什麼問題都沒有？」
針對行政院今日（13日） 新聞稿，馬前總統辦公室表示，萊克多巴胺對健康的影響不容輕忽，標示美豬是否使用萊劑，應是最基本的要求，行政院扯到荷爾蒙及抗生素的殘留標準，實在不知所云，離民意太遠。馬前總統辦公室舉例，基因改造食品同樣引起健康疑慮，馬政府任內就規定，不僅包裝食品要標示產品是否含基改食品原料，還擴大到食品添加物和散裝食品，以維護消費者知的權利。馬政府可以標示基改食品，蔡政府為何不能標示萊劑？馬政府重視食安，蔡政府卻不當一回事。
馬前總統辦公室指出，馬前總統已經說得很清楚，民進黨找一切理由討好美國，以臺灣人健康為代價，不能原諒。若行政院覺得標示萊劑這麼困難，何不以民眾健康為念，「不要進口萊豬，不就什麼問題都沒有？」新聞來源為Newtalk 新頭殼