今晚急凍13度！挑戰入冬最低氣溫　連3天「越晚越冷」

今（14）晨苗栗以南及花東因「輻射冷卻」帶來較低氣溫，截至4：30，最低溫為苗栗頭屋鄉13.6度，北台灣雖然冷空氣已開始南下，但少了「輻射冷卻」，平地氣溫反比昨晨高，不過，冷空氣持續南下，今天的最低氣溫將出現在今夜。氣象專家吳德榮指出，今晚至周三晨，平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫，將連續

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日至周三（16日），「東北季風」挾冷空氣南下，桃園以北及東半部轉有局部雨、新竹以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；氣溫明顯下降，北台濕冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。今晚至周三晨，平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫。今日各區平地氣溫如下：北部18降至13度、中部14至25度、南部15至27度、東部14至25度。

▲吳德榮指出，今（14）晚至周三晨，平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄》）

吳德榮指出，周四（17日）冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷，中南部日夜溫差大；大台北東側及東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。周五（18日）白天為短暫空檔，天氣回暖；各地多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。

而根據最新模式模擬顯示，周五半夜起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變，周六、日（19、20日）氣溫逐日下降、北台濕冷；下周一、二（21、22日）北台轉乾；氣溫降至最低，各地早晚很冷。由於已是末期的模擬，冷空氣會多強？會降到幾度？終究模式還在調整，應繼續觀察。（編輯：許苡晴）