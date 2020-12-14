擔心中國成最大贏家！川普再度放話要否決國防授權法
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-14 07:11:09｜update2020-12-14 07:12:34
美國國會參、眾兩院 12 月 2 日對規模高達 7400 億美元的《 2021 年國防授權法案》（ NDAA FY21 ）達成共識，繼眾議院於 8 日壓倒性通過後，參議院 11 日也以多數通過。該法案內容涉及多個美國以外地區的議題，包括對台軍售、禁止向香港警察出口管制國防物品、加強美國在印太區域的防禦能力、制衡中國的軍事發展等。不過由於不滿法案部分內容，川普先前已揚言要否決該法案，現在又傳出他再次放話否決，因為擔心「中國成最大贏家」。
綜合《路透社》等外媒報導，雖然該法案涉及抗衡中國軍事發展，但由於川普對法案部分內容，比如把美利堅邦聯將軍的名字從美國軍事設施移除、沒有廢除《通訊傳播正當行為法》第 230 款給予社交媒體公司的責任保護傘等，已揚言動用否決權。他於當地時間週日再度於推特上嗆聲，打下：「我們最新國防法案的最大贏家是中國！我會否決！」至於為何中國會是贏家，川普並沒有進一步說明，白宮亦暫時未有回應。不過川普曾指控科技公司存在反保守派的偏見，但有關說法遭到對方否認。
參議院軍事委員會最高民主黨參議員傑克·里德（ Jack Reed ）聲稱該法案凝聚兩黨共識，對中國的立場甚至比川普政府要嚴厲。共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈則指出法案有助威懾中國侵略，呼籲議員們支持，以保持近 60 年連續通過《國防授權法》的傳統。根據美國憲法規定，若總統行使否決權退回法案，則參眾兩院重新表決時，必須以超過 2/3 的絕對多數通過，才能推翻總統否決權。