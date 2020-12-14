一個月前證實染上新冠肺炎！台友邦史瓦帝尼總理病逝
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-14 07:38:55
台灣位於非洲的友邦史瓦帝尼( Eswatini )，其總理戴安柏（ Ambrose Dlamini ）約 4 週前才傳出因新冠病毒檢測呈陽性反應，而前往鄰國南非的醫院治療，不過根據外媒最新消息，戴安柏已因病去世，享年 52 歲。
根據《路透社》報導，史瓦帝尼副總理馬速庫( Themba Masuku )透過聲明證實戴安柏已於南非病逝，而戴安柏是在 2 週前，也就是 12 月 1 日因新冠肺炎被送往南非治療，當時史瓦帝尼官方聲稱，戴安柏情況穩定，治療效果也很不錯。戴安柏於 2018 年 11 月被任命為史瓦帝尼總理，在那之前，他已經於銀行相關產業工作了 18 年以上，並曾擔任史國最大行動電話公司「 MTN Eswatini 」的執行長。
報導指出，擁有約 120 萬人口的史瓦帝尼目前已通報 6768 起新冠肺炎病例，其中 127 例死亡。
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