具荷拉逝世1年多！官方帳號「深夜突PO文」 粉絲全怒了
具荷拉逝世1年多！官方帳號「深夜突PO文」 粉絲全怒了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-14 08:03:38
南韓女星具荷拉去年11月24日在家中自縊身亡，得年28歲，消息曝光後震撼演藝圈，也令粉絲感到相當不捨。不過，具荷拉逝世一年多後，昨（13）日深夜卻無預警在官方推特發文，內容令網友看得一頭霧水，更有粉絲震怒直呼「尊重一下！」
南韓女團KARA曾到日本發展，在日本當地也擁有極高人氣，其中已故成員具荷拉的日本官方帳號，竟在她逝世一年多後突然發文。昨深夜具荷拉的官方帳號PO文寫下「123」以及「9ld9c」，短短兩段英文數字組合，讓網友感到相當困惑。貼文一出，立刻湧入許多網友回應「？？？」「發生什麼事？」「多麼希望這個貼文是真的」、「怎麼會突然發文」、「具荷拉我們好想妳」。
不過，也有粉絲質疑是帳號遭駭客入侵或是盜用，批評聲浪四起「拜託尊重一下！」「請尊重」、「不懂為何要這麼做，盜用已經離開的人帳號居心何在？」（編輯：賴詠璿）
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