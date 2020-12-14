以身作則？輝瑞疫苗剛被放行　外媒：川普、彭斯將接種

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白宮國家安全委員會發言人烏利奧特（ John Ullyot ）在一份聲明中表示，為了確保大流行期間政府能夠持續運行，政府高級官員將陸續接種疫苗：「美國人民應該有信心，根據公共衛生專業人員和國家安全領導層的建議，他們將接種與美國政府高級官員同樣安全有效的疫苗」，不過烏利奧特並未正面回應川普是否也會接種的問題。