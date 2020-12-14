以身作則？輝瑞疫苗剛被放行　外媒：川普、彭斯將接種

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白宮國家安全委員會發言人烏利奧特（ John Ullyot ）在一份聲明中表示，為了確保大流行期間政府能夠持續運行，政府高級官員將陸續接種疫苗：「美國人民應該有信心，根據公共衛生專業人員和國家安全領導層的建議，他們將接種與美國政府高級官員同樣安全有效的疫苗」，不過烏利奧特並未正面回應川普是否也會接種的問題。
川普於 10 月宣布感染新冠肺炎後震驚全球，雖然他在住院治療短短幾天後就閃電出院，但白宮疫情連環爆，不少高級幕僚都紛紛確診，白宮一度被視為病毒溫床，令派駐記者們望之卻步。
在這之前，民主黨籍的前總統歐巴馬（ Barack Obama ）、柯林頓（ Bill Clinton ），共和黨籍前總統小布希（ George W. Bush ）都已表示願率先施打疫苗，以增強民眾抗疫信心。但民主黨總統當選人拜登（ Joe Biden ）、副總統當選人賀錦麗（ Kamala Harris ）及其他拜登過渡團隊成員會否接種則仍未知。
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