以身作則？輝瑞疫苗剛被放行　外媒：川普、彭斯將接種

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以身作則？輝瑞疫苗剛被放行　外媒：川普、彭斯將接種

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-14 08:17:16

▲為了增加民眾信心並控制白宮疫情，有外媒聲稱包含川普在內的高級官員將於未來幾天施打輝瑞疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了增加民眾信心並控制白宮疫情，有外媒聲稱包含川普在內的高級官員將於未來幾天施打輝瑞疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國食品藥品監督管理局（ FDA ）以及疾病控制及預防中心（ CDC ）主任雷德菲爾德（ Robert Redfield ），在過去幾天接連批准了輝瑞和德國 BioNTech 合作研發支疫苗的緊急使用授權，首批疫苗已開始配送至全美。有外媒引述消息來源指出，為了控制白宮疫情，也為了讓民眾安心，總統川普( Donald Trump )及副總統彭斯( Mike Pence )等人將位列首批接種名單，至於總統當選人拜登( Joe Biden )是否也會率先接種，則是未知數。
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綜合美國媒體報導，官方消息人士透露，川普、彭斯以及其他政府高級官員，將於未來幾天內接種輝瑞疫苗，至於其他白宮重要人員則將於 10 天內分批接種。
白宮國家安全委員會發言人烏利奧特（ John Ullyot ）在一份聲明中表示，為了確保大流行期間政府能夠持續運行，政府高級官員將陸續接種疫苗：「美國人民應該有信心，根據公共衛生專業人員和國家安全領導層的建議，他們將接種與美國政府高級官員同樣安全有效的疫苗」，不過烏利奧特並未正面回應川普是否也會接種的問題。

川普於 10 月宣布感染新冠肺炎後震驚全球，雖然他在住院治療短短幾天後就閃電出院，但白宮疫情連環爆，不少高級幕僚都紛紛確診，白宮一度被視為病毒溫床，令派駐記者們望之卻步。

在這之前，民主黨籍的前總統歐巴馬（ Barack Obama ）、柯林頓（ Bill Clinton ），共和黨籍前總統小布希（ George W. Bush ）都已表示願率先施打疫苗，以增強民眾抗疫信心。但民主黨總統當選人拜登（ Joe Biden ）、副總統當選人賀錦麗（ Kamala Harris ）及其他拜登過渡團隊成員會否接種則仍未知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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