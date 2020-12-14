房子虛坪改實坪作用大嗎？內行點出「1關鍵」：沒啥差

如今新建案公設比頗高，30坪的房子扣除公設，室內僅剩20坪左右的空間。然而，近日有網友就在PTT提問「虛坪改實坪到底作用大不大？」釣出內行分析「1關鍵」，即「總價不變」，認為差別不大，提高房屋持有稅比較有用。

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原PO在PTT八卦板表示，現在炒房嚴重，大家都知道權狀30坪，室內不是真的30坪，覺得有用的一方認為，大家看到虛坪標價會覺得房子很大，價錢較低；覺得沒用的人則說，你終究會看自己總預算是多少，以及公設比是多少來買房。

原PO接著並舉例，假設你預算就650萬，35％公設，虛坪共10坪一坪65萬，你還是能算出，這相當於實坪一坪100萬、6.5坪，你總不會看房子，不看實際房子、不看公設，也不算實際多大吧？你總是會把預算捏到你可以接受的最緊繃，因此怎麼標最後是沒差的。「A說，沒差那就改啊！B說，結果不會改變幹嘛改？」

▲有網友在PTT提問「虛坪改實坪作用到底大不大？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）

原PO認為，虛耗管理登記成本，覺得都有點道理，他並詢問大家「有實際正經研究到底哪種對嗎？」同時更直說「這個感覺有點像吃到飽餐廳寫499，然後用小字寫加一成服務費，跟寫550的差別。」

問題曝光，立刻引來行家分析，直指「沒用，總價還會是一樣，懂？」「基本上總價不會變，就是看起來比較舒服而已」、「就算修法公設不算在容積內，同樣的房子總價還是一樣」、「1-公設比=得房率，小學數學，總價不變，瞭？」「沒用，提高都會區房屋持有稅比較有用」、「總價不會落，但起碼以後奸商不會亂玩公設了，公設現在整個玩壞」、「改成實坪制只是讓比價資訊透明化而已，該付的錢少不了。」

不過，也有網友留言「虛坪要管理費，停車場收一次，又再收一次清潔費 ，公用電費還要收一次。這些都該攤在陽光下」、「有用啊！你怎知道你停車場公設到底有沒有被算兩次」、「有差，之後大部分的建商就會不玩公設」、「實坪就是每坪單價會上漲，因為沒有分母可以攤，但實坪方向還是對的，雖然都買不起」、「公設不算容積，直接衝擊的是過去購屋有算容積的人，但是這的確是最快降房價卻不傷害總體經濟的方式」、「不記公設後，會稍微透明一點，新建案就不會玩公設，低級住宅就會再降價一些」。（編輯：許苡晴）