NBA／「死神回歸」上演暴扣 KD披籃網首戰砍下15分
NBA／「死神回歸」上演暴扣 KD披籃網首戰砍下15分
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-14 09:43:00｜update2020-12-14 10:18:35
布魯克林籃網主將「KD」Kevin Durant在2019年總冠軍賽的第5戰之後就不曾踏上過球場，今天是他在那之後的首場正式比賽，而他也用表現證明曾經的「死神」回來了，先發出賽23分鐘，砍下15分、3助攻、3籃板的表現。
Durant之前因為阿基里斯腱斷裂，因此在整個2019-20賽季都在休養，至今已經有超過552天未上場了，今天這場比賽不但是他傷癒歸隊首戰，也是披上籃網戰袍的第一場比賽。今天Durant在場上命中率12投僅5中，不過跳投、切入都得心應手，甚至首次得分就是一次雷霆萬鈞的暴扣，另外還送出了2次阻攻，雖然節奏仍待調整，但是看起來確實已經痊癒，不影響他出色的運動能力了。
而近期不斷有爭議發言的Kyrie Irving，今天上場17分鐘，就得到了18分、4助攻，後衛Spencer Dinwiddie則是上場24分鐘斬獲10分、7助攻、6籃板。
籃網今天6人得分上雙，最終在首場季前熱身賽以119:114擊敗華盛頓巫師，不過對手兩位球星，Russell Westbrook和Bradley Beal都沒上，八村壘得到全隊最高的18分。