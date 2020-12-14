影／朋友手癢一直打！黑柴「勸阻不成」一巴掌過去：來啊

偶已經勸阻過了喔！有時候柴柴心裡會長出一個小惡魔，看到什麼東西都會想撩撥一下，用牠們可愛的小手手去戳戳，從旁邊看起來非常可愛，但如果被柴柴撩撥的對象也是柴柴呢？有著執拗脾氣的牠們，大戰即將一觸即發！

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▲是妹妹哈尼和哥哥韓森！（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

× ▲是妹妹哈尼和哥哥韓森！（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

▲今天的主角是哈妮，韓森沒有介入這場紛爭～（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

× ▲今天的主角是哈妮，韓森沒有介入這場紛爭～（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

▲起爭議的就是中間的麻糬和右邊的哈妮！（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

× ▲起爭議的就是中間的麻糬和右邊的哈妮！（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

飼主家中養了兩隻柴柴，分別是柴犬哥哥韓森和黑柴妹妹哈妮，原先是韓森先來到飼主家，白天人們都要上班賺錢、買罐罐，所以平常牠都是單獨一隻狗在家理，主人們擔心柴柴會因此感到寂寞，便想到幫牠帶一個同伴回家，因此柴妹哈妮強勢登場！哈妮充分完成了主人交付給牠的使命：不要讓韓森寂寞！常常是黏著哥哥跑來跑去，睡覺也會想窩在一起，但反觀哥哥的態度，牠卻是寧願自己一隻狗靜靜地躺著！這下子立場交換，韓森變成了讓哈妮不寂寞的最佳夥伴！

▲哈妮：耶一！跟哥哥結婚是偶的夢想（誤）起爭議的就是中間的麻糬和右邊的哈妮！（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

× ▲哈妮：耶一！跟哥哥結婚是偶的夢想（誤）起爭議的就是中間的麻糬和右邊的哈妮！（Facebook＠柴柴韓森＆哈妮一家生活日常授權提供）

這天飼主參加了一個大家都是「柴犬好朋友」的聚會，當下他們正在餐廳享用美食，放著柴柴們在桌子底下「各自交流」，卻不料身穿粉色胸背帶的柴犬麻糬，看到坐在旁邊的哈妮（紅色背帶），突然一時手癢，左右手並用地朝哈妮的臉上揮了好幾下！哈妮起先悲壯地叫了幾聲，示意：「泥夠囉！」，但麻糬似乎沒有理解牠的意思，甚至還進一步地去碰哈妮肩膀，這下柴妹忍不下去了！藉著自己較高的身材，一巴掌就往麻糬臉上呼了上去，兩柴的戰鬥一觸即發！

打完還是好朋友啦！只能說友誼就是從這種小打小鬧培養出來的，畢竟平常哈妮在家裡，也是常常惹哥哥韓森生氣啊！如此可愛的影片也引起許多網友的回覆：「動手不動口？咦？！」、「那個手手真的好賤！」、「來啊！互相傷害啊！」，若對韓森和哈妮的生活有興趣，也可以去追蹤他們的臉書粉絲專頁，或是他們新開的Instagram喔！（編輯：李惠婷）