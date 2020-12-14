緯創股價早盤跌逾4%！台股一度失守14200點挫近80點
緯創股價早盤跌逾4%！台股一度失守14200點挫近80點
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-14 09:55:22
由於美國新一輪紓困方案談判陷僵，美股上周五漲跌互見，台股今（14）日早盤則開低走低，一度跌破14200點，來到14182.25點，下跌79.44點，目前跌幅縮小至10餘點，其中印度廠發生暴動的緯創股價，今日早盤一度跌逾4%，每股來到31.05元，目前仍跌逾1%。
由於市場對美國刺激經濟法案缺乏進度感到失望，美股上周五漲跌互見，道瓊工業指數終場上漲47.11點，漲0.16%，收在30046.37點；標準普爾500指數下跌4.64點，漲0.13%，收在3663.46點，那斯達克指數則下跌27.938點，跌0.23%，收在12377.871點。台股今日開盤則跌22.77點，加權股價指數以14238.92點開出，由於市場對半導體庫存調整疑慮升溫，加上緯創印度廠遭破壞，台股跌幅擴大，一度跌破14200點，來到14182.25點，下跌79.44點，隨後跌幅收斂，目前跌10餘點。
在類股表現上，半導體目前跌0.66%，電子及電子零組件也跌，但像是光電、電腦週邊設備則漲逾1%，傳產的玻璃陶瓷、航運股漲逾1%，建材營建股、生技醫療類股也漲。
在個股表現上，台積電、聯電及大立光目前都跌，鴻海、聯發科股價則漲，其中鴻海更漲逾1%，而光電的群創漲逾8%，友也漲超露4%，彩晶也有3%以上漲幅。另印度廠發生暴動的緯創，今日股價開盤下跌0.8元，以30.8元開出，跌逾2%，隨著賣壓釋出，股價持續走低，開盤1分鐘股價下跌至30.3元，跌幅超過4%，成交量超過4400張，目前仍下跌逾1%，每股來到31.05元。